Microsoft abrirá as portas à IA da Anthropic no Office! E como fica a OpenAI?

Cada vez mai temos a IA nos serviços da Microsoft e isso é uma vantagem para os utilizadores. Ainda assim, e do que sabe agora, a Microsoft planeia integrar o Claude de Anthropic no Office. O Word, o Excel e o PowerPoint devem abandonar a OpenAI e o ChatGPT em favor de um desempenho melhorado.

Microsoft abrirá o Office à IA da Anthropic

A relação entre a OpenAI e a Microsoft está cada vez mais fragmentada. A empresa de Redmond já considera alternativas para a sua estratégia de IA. Embora a gigante tecnológica já esteja a desenvolver os seus próprios modelos de linguagem para reduzir a dependência de terceiros, estes ainda não estão ao nível do GPT-5 ou do Claude.

É por isso que a Microsoft considera integrar a IA da Anthropic num dos seus serviços mais importantes, o Office. Segundo informações, a Microsoft estaria disposta a implementar a IA da Anthropic nas aplicações do Microsoft 365. Isto significa que o Word, o PowerPoint, o Excel e o Outlook deixariam de utilizar a OpenAI para receber um novo modelo de linguagem.

Se for confirmado, o Claude seria responsável por resumir os documentos, preencher fórmulas automaticamente ou ajudar a criar diapositivos. A razão desta mudança não está relacionada com conflitos internos entre a Microsoft AI e a OpenAI. Embora tenham surgido relatos de atritos, a razão para a integração tem a ver com o desempenho. Segundo fontes, os modelos da Anthropic têm um melhor desempenho do que os da OpenAI no Office.

OpenAI ficará de fora por razão simples

Os engenheiros do Microsoft 365 descobriram que o Claude 4 Sonnet é mais rápido do que o GPT-5. Isto acontece quando realiza cálculos financeiros no Excel ou gera uma apresentação em PowerPoint. Por isso, a empresa está disposta a pagar uma quantia considerável à Amazon para aceder aos modelos da Anthropic na cloud da AWS.

A ideia de abandonar os modelos OpenAI e procurar alternativas para o Copilot e outros serviços não é nova. A Microsoft tem desenvolvido uma estratégia que envolve o desenvolvimento da sua IA, o que lhe permitiria reduzir a dependência do GPT. A empresa de Redmond já revelou o MAI-1 e o MAI-Voice-1, os seus primeiros modelos de linguagem desenvolvidos sob a direção de Mustafa Sulayman, cofundador da Google DeepMind.

Embora estes modelos de IA tenham um desempenho notável e não exijam milhares de GPUs NVIDIA, o seu desempenho não se compara ao GPT-5 ou ao Claude 4 Sonnet. Segundo o relatório, a empresa anunciará a mudança nas próximas semanas, embora a chegada do Claude Sonnet 4 não tenha impacto nos preços das subscrições do Microsoft 365.