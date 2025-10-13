PplWare Mobile

Este é o último método oficial para instalar o Windows 11 com uma conta local

  1. Tug@Tek says:
    13 de Outubro de 2025 às 08:21

    Este método sempre existiu e não fazia o menor sentido deixar de existir para licenças PRO.

  2. Eu says:
    13 de Outubro de 2025 às 08:59

    Parece que me estão a obrigar a fazer um vídeo a demonstrar que é possível instalar tanto a versão home como pro e usar uma conta offline sem qualquer truque.

  3. Artilheiro says:
    13 de Outubro de 2025 às 09:35

    A conta Microsoft é uma das piores coisas que a Microsoft obrigou os utilizadores, a usarem.
    Sendo a Microsoft a primeira empresa a obrigar a usá-la para concluir o processo de instalação, o que é por si só, bastante lamentável.
    Acho que a Microsoft está a ir por caminhos um bocado sinuosos, mas não é de agora, já o faz há algum tempo.

  4. Dias says:
    13 de Outubro de 2025 às 09:57

    Usar o Rufus e resolve o problema.

