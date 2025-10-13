Este é o último método oficial para instalar o Windows 11 com uma conta local

A Microsoft tem reforçado a sua estratégia de incentivar os utilizadores a adotarem as Contas Microsoft durante a instalação do Windows 11, em detrimento de uma conta local. A empresa fecha as falhas que permitiam contornar este requisito. No entanto, foi mostrado que ainda existe um método oficial e funcional, especialmente para a versão Pro.

Este é o último método oficial para usar uma conta local

A política da Microsoft tem sido clara. Promover as Contas Microsoft, citando benefícios como “a recuperação da encriptação BitLocker”, algo que pode ser “assustador se não tivermos cuidado”. A gigante tem eliminado mecanismos conhecidos que permitiam a criação de uma conta local durante a instalação.

A criadora do Windows argumenta que revelouestes mecanismos eram frequentemente usados para contornar a configuração da Conta Microsoft”, mas também “ignoravam inadvertidamente ecrãs de configuração críticos”. Ao mesmo tempo, avança que isso poderia resultar num dispositivo “não totalmente configurado”.

A empresa já havia bloqueado a famosa linha de comando “BYPASSNRO OOBE MSA skip” através da atualização KB5053658. Recentemente, numa build interna do Windows 11 25H2, impediu o uso do comando “start ms-cxh:localonly”. Apesar de todos os esforços da Microsoft, o youtuber ThioJoe revelou a existência de uma via oficial para contornar a obrigatoriedade de uma ligação à internet e a criação de uma Conta Microsoft.

Microsoft luta contra esta posição no Windows 11

O processo, válido apenas para o Windows 11 Pro, passa por uma pequena alteração nas opções de configuração inicial. Em vez de selecionar “Configurar para uso pessoal”, o utilizador deve optar por “Configurar para trabalho ou escola”. De seguida, deve aceder às “opções de início de sessão” e selecionar “Adicionar a um domínio”.

Esta abordagem permite ao utilizador prosseguir com a instalação sem uma Conta Microsoft. A informação partilhada reforça que “este método deve funcionar” para o Windows 11 Pro, mas adverte que “a edição Home não o tem, e, portanto, é provável que não tenha sorte nesse caso”.

Apesar de ser muito específico e para uma versão apenas do Windows 11, esta poderá ser a solução para muitos. Ao mesmo tempo, é quase certo que a Microsoft irá tratar de impedir a utilização desta forma de contornar a mais recente exigência e assim usar uma conta local, como muitos querem.