OpenAI quer desenvolver uma alternativa ao GitHub da Microsoft

Segundo relatos recentes, a OpenAI estará a trabalhar no desenvolvimento da sua própria plataforma de alojamento de código, o que representaria uma rivalidade direta com o GitHub, serviço que pertence à Microsoft e que é considerado um dos ativos mais valiosos da gigante tecnológica.

O impacto de uma concorrência inesperada

O GitHub constitui uma das peças centrais da estratégia da Microsoft no setor tecnológico. Caso a OpenAI avance com este projeto, estará a atingir o núcleo de um dos negócios mais rentáveis do seu principal investidor - a mesma entidade que, desde 2019, injetou milhares de milhões de dólares para sustentar o crescimento da OpenAI.

O que começou como uma colaboração simbiótica evoluiu, nos últimos dois anos, para um cenário de competição aberta em várias frentes de mercado.

De acordo com informações avançadas pelo portal The Information, a génese desta iniciativa reside no descontentamento de vários engenheiros da OpenAI. Estes profissionais ter-se-ão mostrado frustrados com as interrupções de serviço recorrentes no GitHub durante os últimos meses, o que motivou a proposta de criação de uma alternativa interna.

Embora o projeto se encontre numa fase embrionária e possa levar meses a ser concretizado, existe já a possibilidade de este ser comercializado como um produto independente para os clientes da OpenAI.

Possibilidade de rutura mediática entre OpenAI e Microsoft

Esta nova ambição surge num contexto de renegociações críticas sobre os termos da parceria estabelecida há anos. O Wall Street Journal descreve este processo como sendo extremamente tenso, uma vez que a OpenAI procura reduzir a sua dependência da Microsoft ao nível da computação e distribuição.

O conflito agrava-se porque a Microsoft detém acesso a toda a propriedade intelectual da OpenAI sob o acordo atual. Simultaneamente, a Microsoft promove o GitHub Copilot, uma ferramenta de programação assistida por IA que compete diretamente com as soluções que a OpenAI planeia lançar.

Relatos internos indicam que executivos da OpenAI chegaram a discutir uma "opção nuclear": acusar publicamente a Microsoft de práticas anticoncorrenciais e solicitar uma revisão regulatória do contrato às autoridades federais. A mera ponderação desta hipótese revela a gravidade do impasse entre as duas organizações.

Paralelamente, existe uma disputa sobre a quota de participação que a Microsoft deterá na nova estrutura com fins lucrativos que a OpenAI pretende adotar. A empresa liderada por Sam Altman tem até ao final do presente ano para concluir esta transformação estrutural, sob pena de perder o acesso a 20 mil milhões de dólares em financiamento já comprometido.

