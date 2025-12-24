Ouro dispara para níveis históricos e atinge novo recorde

O preço do ouro atingiu esta quarta-feira, 24 de dezembro de 2025, um novo máximo histórico. A forte valorização refletiu um aumento do apelo do metal como ativo de refúgio, num contexto de intensificação das tensões.

Marco histórico: ouro atinge 4.500 dólares por onça

O ouro atingiu pela primeira vez na história 4.500 dólares por onça. A valorização do ouro faz parte de uma tendência mais ampla, pois outros metais preciosos também estão a registar máximos históricos, como a prata ou o cobre a subirem significativamente, e a platina a alcançar níveis altos em quase duas décadas.

Este novo recorde é impulsionado por vários fatores em simultâneo. Por um lado, cresce a expectativa de que os principais bancos centrais, em especial a Reserva Federal dos EUA, avancem com cortes nas taxas de juro em 2026, o que tende a beneficiar ativos como o ouro, que não geram rendimento direto.

Por outro, o agravamento das tensões geopolíticas internacionais tem reforçado o papel do ouro como porto seguro em períodos de instabilidade.

Apesar do entusiasmo dos mercados, analistas alertam que a evolução do preço do ouro continuará dependente da política monetária, da inflação e do desenvolvimento do cenário geopolítico global. Ainda assim, o metal precioso mantém-se como uma das apostas mais sólidas para quem procura proteção em tempos de incerteza económica.