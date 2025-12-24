Order of the Sinking Star, o melhor jogo de puzzles de sempre?

Com efeito, é esse o objetivo de Jonathan Blow, o responsável por Order of the Sinking Star, um titulo de puzzles que parece ter os condimentos todos para o tornar numa opção muito válida para amantes do género.

Do premiado designer de jogos, Jonathan Blow (The Witness, Braid), encontra-se prestes a chegar aquele que, segundo o próprio, será o maior e melhor jogo de quebra-cabeça de todos os tempos. Trata-se do fruto de cerca de dez anos de desenvolvimento que agora se preparam para sair para as luzes da ribalta.

Order of the Sinking Star é, na sua essência, uma grande aventura narrativa com mais de mil puzzles todos eles criados à mão, e que apresenta um elenco improvável de heróis e centenas de horas de jogo projetadas para testar e desafiar o intelecto dos jogadores.

Desenvolvido pela equipa da Thekla, sob a liderança do conhecido e premiado designer de jogos Jonathan Blow, criador de jogos de quebra-cabeça como The Witness e Braid, Order of the Sinking Star será um jogo inovador e que aspira a grandiosidade e que está em desenvolvimento há 10 anos, desde o lançamento de The Witness.

Milhões de jogadores conseguiram ter um primeiro vislumbre desta aventura quebra-cabeças no The Game Awards, quando a equipa revelou um novo trailer.

Em Order of the Sinking Star, o jogador vai ser transportado para um reino cheio de magia, engenhocas perigosas e monstros cruéis. O jogador irá explorar quatro mundos distintos, cada um com as suas próprias mecânicas, personagens e histórias. No entanto, os 4 mundos estão prestes a colidir. À medida que os mundos se fundem e os personagens se encontram, os sistemas de quebra-cabeças entrelaçam-se, criando novas e surpreendentes possibilidades.

O jogador poderá aventurar-se ao seu próprio ritmo, revisitando mundos ou retornar aos desafios quando pretender. Pelo camino vai descubrir personagens jogáveis ​​únicos, dominar mecânicas de jogo em constante evolução e decifrar os profundos mistérios de um vasto mundo de jogo interconectado.

Combinando exploração, narrativa e mecânicas em constante evolução, Order of the Sinking Star convida os jogadores a mergulharem num quebra-cabeça misterioso e vivo, diferente e inovador.

"Order of the Sinking Star é o maior jogo em que já trabalhei, e também o mais colaborativo", referiu Jonathan Blow, fundador da Thekla, acrescentando ainda que "Trata-se de um jogo cujo design reúne ideias de múltiplos designers com o objetivo de criar um mundo de puzzles muito mais intrincado e vasto do que qualquer outro visto antes. Conseguimos expandir os limites do que é possível num jogo de aventura com mecânicas de quebra-cabeças. O jogo é incrivelmente complexo e profundo, e mal posso esperar para revelar mais pormenores conforme nos aproximamos do seu lançamento em 2026. O jogo conta com contribuições de profissionais como Alan Hazelden (A Monster's Expedition), Sean Barrett (Promesst), Jonah Ostroff (Heroes of Sokoban), Zach Polansky (Enigmash), Patrick Traynor (Patrick's Parabox), Marc ten Bosch (Miegakure) entre outros."

"O anuncio de Order of the Sinking Star é um momento extremamente importante para nós, para Jonathan e para a sua equipa, representando a previsão de um ano emocionante e empolgante pela frente, para todos nós." revela Yoon Im, CEO da Arc Games. Adiantando ainda que "É uma honra colaborar com Jonathan na realização deste seu projeto, que é o mais ambicioso até ao momento, e acreditamos que este jogo será a principal e mais inovadora aventura de quebra-cabeças desta geração."

Order of the Sinking Star será lançado para PC em 2026. No entanto, existe a promessa de ser lançado para outras plataformas estando as suas datas de lançamento ainda por revelar.