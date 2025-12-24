Onde anda o Pai Natal? Google mostra a viagem em tempo real

Já se perguntou como uma única pessoa consegue atravessar todos os fusos horários do planeta, entregando milhões de presentes em apenas 24 horas, sem ser detetada pelos radares comerciais? Talvez já não se inquiete com esta questão, mas os miúdos da sua casa, sim. Acompanhe cada passo do Pai Natal e aproveite, também, os jogos do Google Santa Tracker!

Enquanto a maioria de nós usa o Google Maps para evitar o trânsito, na véspera de Natal a ferramenta transforma-se num centro de inteligência global.

Através de um mapa interativo repleto de jogos educativos e experiências de programação, a plataforma convida famílias de todo o mundo a explorar diversas culturas enquanto aguardam a chegada dos presentes.

A ferramenta combina o fascínio do Natal e a inovação geoespacial, permitindo, especialmente aos mais pequenos, espreitar por detrás da cortina da "Vila do Pai Natal".

Viagem do Pai Natal da Google

O que podemos ver no Santa Tracker da Google?

Hoje, dia 24 de dezembro, o rastreador já está ativo e a mostrar a viagem do Pai Natal em tempo real pelo mundo.

Eis os principais recursos desta ferramenta desenhada para o Natal:

Mapa em tempo real : pode ver exatamente onde o Pai Natal está, qual será a próxima paragem e quantos presentes já foram entregues.

: pode ver exatamente onde o Pai Natal está, qual será a próxima paragem e quantos presentes já foram entregues. Status do Pai Natal : a plataforma mostra o que ele está a fazer no momento (se está a conduzir o trenó, a comer biscoitos ou a descansar, por exemplo).

: a plataforma mostra o que ele está a fazer no momento (se está a conduzir o trenó, a comer biscoitos ou a descansar, por exemplo). Vídeos da viagem: conforme ele passa por grandes cidades, aparecem fotos e vídeos "registados" pelos duendes.

Indo além da funcionalidade de mapa, a plataforma funciona, também, quase como um "calendário do advento" gigante com dezenas de mini-jogos. Alguns dos mais populares são os seguintes:

Code Lab : um jogo que exige lógica de programação para ajudar um duende a navegar num labirinto.

: um jogo que exige lógica de programação para ajudar um duende a navegar num labirinto. Santa Selfie : o jogador pode fazer a barba do Pai Natal, pintá-la de cores diferentes ou usar um secador para mudar o estilo dele.

: o jogador pode fazer a barba do Pai Natal, pintá-la de cores diferentes ou usar um secador para mudar o estilo dele. Wrap Battle : este jogo de ritmo (estilo Guitar Hero) inclui duendes a fazer hip-hop.

: este jogo de ritmo (estilo Guitar Hero) inclui duendes a fazer hip-hop. Tradições natalícias: este mapa interativo ensina como o Natal é celebrado em diferentes países.

Google combina tecnologia com a magia do Natal

Desde 2004, o Google Santa Tracker transformou-se numa tradição digital indispensável, unindo tecnologia e magia para acompanhar a viagem do Pai Natal em tempo real.

Através de um mapa interativo de jogos educativos e experiências de programação, a plataforma convida famílias de todo o mundo a explorar diversas culturas enquanto aguardam a chegada dos presentes.

No dia 24 de dezembro, a "Vila do Pai Natal" transforma-se num centro de comando global. Com a tecnologia do Google Maps, o tracker permite visualizar uma série de curiosidades em tempo real, além de oferecer atualizações do status do Pai Natal e fotos das cidades por onde ele passa.

Este tracker da Google á particularmente curiosos pela sua vertente educativa. Durante todo o mês de dezembro, a plataforma oferece dezenas de mini-jogos que ensinam conceitos básicos de lógica e programação.

No Code Lab, por exemplo, as crianças usam blocos de código para guiar duendes, enquanto o Santa Selfie permite explorar ferramentas de design criativo.

Uma tradição que começou na Guerra Fria

Curiosamente, a Google não foi pioneira neste rastreamento do Pai Natal. Aliás, existe até uma rivalidade histórica e amigável com o NORAD, o comando militar de defesa aeroespacial norte-americano, que começou a tradição em 1955.

A Google chegou a ser parceira oficial do NORAD durante alguns anos, mas acabaram por seguir caminhos distintos.

Enquanto o NORAD mantém uma estética mais "militar", utilizando radares de alta potência e satélites, a Google aposta numa interface mais amigável, com animações e focada na experiência do utilizador.

Hoje em dia, o Google Santa Tracker é a prova de que a tecnologia não serve apenas para resolver problemas logísticos, mas, também, para alimentar a imaginação de forma positiva, especialmente dos mais novos.

Ao transformar dados complexos de geolocalização numa experiência lúdica, a Google garante que, na noite de 24 de dezembro, a curiosidade sobre onde andará o Pai Natal é respondida com um clique, mas de forma interativa.