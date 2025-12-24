Passatempo de Natal: temos um Huawei Watch GT 6 para oferecer

O Pai Natal ainda não começou a sua volta, mas o Pplware já deu início à sua. Em véspera de Natal, preparámos um passatempo épico, no qual o leitor mais sortudo pode ganhar o novo Huawei Watch GT 6, a combinação perfeita entre elegância e a tecnologia mais avançada do momento. Participe e teste a sua sorte!

Em setembro, a Huawei apresentou, em Paris, a sua nova linha de smartwatches, a Watch GT 6 Series, sob o lema "Ride the Wind".

A nova geração, que inclui os modelos Pro e Standard, prometia redefinir o mercado com uma autonomia de bateria até 21 dias, um GPS mais preciso e um conjunto de funcionalidades inovadoras, especialmente dedicadas aos entusiastas do ciclismo.

Compatível com os sistemas operativos Android e iOS, a série GT 6 posiciona-se como uma opção robusta para quem procura um dispositivo que alie a monitorização de treinos intensos à gestão do dia a dia, sem comprometer a durabilidade da bateria.

Monitorização da saúde e bem-estar diretamente no pulso

Com caixa em aço inoxidável, a versão de 46 mm, que temos para oferecer em verde, é ideal para pulsos maiores, pois tem um aspeto mais robusto.

Uma das maiores atualizações deste smartwatch, comparativamente aos anteriores, é o ecrã AMOLED de 1,47 polegadas, que agora atinge pico de brilho de 3000 nits. Isto torna a visibilidade perfeita mesmo sob luz solar direta intensa, superando a maioria dos concorrentes.

Neste Huawei Watch GT 6, a Huawei conseguiu quase duplicar a duração da bateria, com o modelo de 46 mm a oferecer até 21 dias de uso máximo, ou cerca de 12 dias em uso típico.

A gestão da saúde e bem-estar é centrada no Sistema TruSense, que monitoriza o seguinte:

Ritmo cardíaco;

Saturação de oxigénio no sangue (SpO2);

Ciclo menstrual;

Respiração durante o sono.

Uma novidade importante é a medição da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC), uma métrica solicitada por desportistas para analisar a recuperação e a eficiência do treino.

A funcionalidade Health Insights fornece, ainda, resumos diários personalizados com sugestões para melhorar o bem-estar físico e emocional.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Seguir a página da Huawei no Instagram. 2 - Subscrever a newsletter do Pplware. 3 - Responder à seguinte questão: O Huawei Watch GT 6 tem uma bateria que dura até 21 dias. Se fosse para uma ilha deserta e só pudesse levar este relógio e mais uma coisa, o que seria? Nota: A resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Regras: O passatempo tem início dia 24 de dezembro às 12h e termina no dia 29 de dezembro às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, e será contactado via e-mail pela equipa do Pplware, bem como anunciado neste artigo e na newsletter diária.

Passatempo de Natal: Huawei Watch GT 6