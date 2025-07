O seu site cumpre com o RGPD? Evite multas a partir de 2€

Nos dias de hoje, num mundo digital onde tudo está em constante evolução, incluindo as leis de proteção de dados, garantir que o seu site ou aplicação esteja em conformidade com o RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados) não é apenas uma questão legal, é uma prática essencial para ganhar a confiança dos utilizadores e evitar coimas!

Se tem um site, uma loja online ou gere dados de clientes, o RGPD é obrigatório. E ignorá-lo pode sair caro €. Já foram aplicadas multas em Portugal que ultrapassam os 4 milhões de euros. A boa notícia? Há uma forma simples e acessível de estar em conformidade — a partir de 2€/mês.

A solução de RGPD da iubenda, disponível através da dominios.pt, oferece uma solução simples, eficaz e adaptável para lidar com todos os aspetos da conformidade de privacidade e dados, de forma totalmente automatizada e personalizada.

RGPD: muito mais do que caixas de consentimento

O RGPD não se resume a mostrar uma barra de cookies. Envolve responsabilidades reais, desde o registo de consentimentos até à gestão de pedidos de acesso ou eliminação de dados pessoais. Mesmo freelancers, pequenas empresas e sites institucionais têm de cumprir.

É aqui que entra a solução de Conformidade RGPD, disponível na dominios.pt.

Solução de Conformidade RGPD da dominios.pt

A iubenda é uma plataforma que automatiza a criação e a gestão de políticas de privacidade, assim como políticas de cookies e soluções de consentimento.

Com o recurso a esta ferramenta, pode configurar de forma rápida e precisa os seus sites e apps de forma a garantir que cumprem as regulamentações como o RGPD, a CCPA e outras leis de privacidade globais. A grande vantagem é que não necesita de ser um especialista jurídico para garantir que está a cumprir a legislação.

Destaque para algumas das funcionalidades incluídas:

Análise do seu site: Deteta cookies e elementos que recolham dados pessoais.

Relatórios de conformidade: Com recomendações práticas.

Documentação obrigatória: Política de privacidade, cookies e registo de consentimentos.

Gestão de pedidos de utilizadores: Como acesso, correção ou eliminação de dados.

Certificado de conformidade visível no site: Reforça a confiança dos visitantes.

Tudo isto com atualização contínua conforme a legislação evolui. O processo é simples: insere o domínio a analisar, instala o script fornecido no seu site (como se fosse o Google Analytics) e recebe um relatório com os passos a seguir. Não é preciso conhecimento legal — a plataforma guia-o em todo o processo.

A partir de 2€/mês! Existem planos adaptados à dimensão do seu projeto. Para sites mais simples, o plano Essential custa apenas 2€/mês, com cobertura suficiente para a maioria dos pequenos negócios. Para lojas online ou sites com maior volume de dados, há planos mais completos. Evite coimas pesadas: A CNPD está ativa na fiscalização e a dominios.pt pode ajudá-lo!

