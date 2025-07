iOS 26 beta 4: voltou a função “Silenciar chamadas desconhecidas” com nova filtragem

Com o iOS 26, a Apple introduz uma abordagem mais inteligente para lidar com chamadas indesejadas e spam telefónico. A funcionalidade “Silenciar chamadas desconhecidas”, agora integrada no novo sistema de Filtro de chamadas, permite filtrar chamadas de números não guardados de forma mais eficaz e personalizada. Esta ferramenta reforça o compromisso da Apple com a privacidade e oferece aos utilizadores maior controlo sobre quem pode realmente interromper o seu dia.

A Apple continua a refinar o iOS 26 e, com a chegada da quarta versão beta para programadores, uma funcionalidade muito pedida regressa, agora com melhorias significativas.

A opção “Silenciar chamadas desconhecidas”, anteriormente ausente em algumas instalações, volta a estar disponível, mas integrada num novo e mais inteligente sistema: o Filtro de chamadas.

O que é o Call Screening no iOS 26?

O novo Call Screening é uma das funcionalidades mais promissoras do iOS 26. Quando ativado, permite ao iPhone atender automaticamente chamadas de números desconhecidos, pedindo ao interlocutor que justifique o motivo da chamada.

Com base na resposta, o sistema decide se deve ou não permitir que a chamada passe para o utilizador.

Esta resposta é então exibida no ecrã, o que facilita a decisão de atender ou não a chamada, eliminando muitas das interrupções causadas por chamadas automáticas ou spam.

Mais controlo para o utilizador

Com o regresso da função “Silenciar Chamadas Desconhecidas”, agora integrada no Call Screening, a Apple oferece três opções distintas, que permitem ao utilizador escolher o nível de filtragem:

Nunca : as chamadas de números não guardados tocam normalmente e, se não forem atendidas, ficam registadas na lista de chamadas recentes.

: as chamadas de números não guardados tocam normalmente e, se não forem atendidas, ficam registadas na lista de chamadas recentes. Pedir Motivo da Chamada : o sistema solicita ao interlocutor que indique a razão do contacto antes de permitir que o telefone toque. (Pode implicar custos de chamada e de dados.)

: o sistema solicita ao interlocutor que indique a razão do contacto antes de permitir que o telefone toque. (Pode implicar custos de chamada e de dados.) Silenciar: as chamadas são automaticamente silenciadas, enviadas para o voicemail e registadas na lista de chamadas recentes. (Também pode implicar custos.)

Esta nova abordagem visa reduzir as interrupções desnecessárias, mantendo a possibilidade de contacto legítimo com o utilizador.

A funcionalidade ainda não está totalmente adaptada ao mercado português, e a interface continua sem tradução completa para o nosso idioma. Ainda assim, representa um avanço importante no combate ao spam telefónico e a possíveis esquemas fraudulentos.

O iOS 26, com estas novas ferramentas, mostra que a Apple está empenhada em reforçar a privacidade e o controlo pessoal nas comunicações móveis.