Apple Watch: veja os três anúncios mais estranhos alguma vez lançados pela Apple

A Apple voltou a surpreender na forma como comunica. Desta vez, a marca apostou em anúncios curtos, visualmente estranhos e fora do padrão habitual, para promover o Apple Watch e a motivação para o exercício físico. O resultado são três spots de 15 segundos que misturam humor, surrealismo e uma mensagem clara: não desistir.

A Apple quer que faça exercício

A Apple quer que faça exercício. Não, espere. O que quero dizer é que a Apple quer que faça exercício usando um Apple Watch.

Numa série de novos anúncios de 15 segundos, publicados pela Apple como YouTube Shorts, a marca diz-lhe que deve “Quit Quitting” e mostra uma jovem a tentar exercitar-se a correr à frente da sua cama, que se move a grande velocidade logo atrás dela.

Em segundo plano, ouve-se “Give Thanks, Give Praise” de Young Franco. “Don’t Give In”, diz a Apple.

Correr para não ser apanhada

A cama em movimento rápido obriga a rapariga a aumentar o ritmo para não ser atropelada pelo mobiliário do quarto. Mas o Apple Watch dá-lhe más notícias. Ela está a correr abaixo do ritmo-alvo.

Assim, acelera e consegue aumentar a distância entre si e a cama em alta velocidade. Em segundo plano, a Apple escreve em letras grandes “Don’t Give In”, seguido do logótipo do Apple Watch.

Podemos assumir que a Apple quer que não ceda à dor e ao cansaço. Em vez disso, deve ir mais fundo e encontrar a força e a coragem para continuar a exercitar-se.

As resoluções de Ano Novo

O anúncio seguinte aborda o Dia de Ano Novo, que acontece daqui a pouco, quando entramos em 2026. Claro que a chegada de um novo ano significa que provavelmente alguém lhe pedirá para revelar as suas resoluções para os próximos 12 meses.

De acordo com o próximo short de 15 segundos do Apple Watch, a 9 de janeiro a maioria das pessoas já desistiu das suas resoluções.

Não sabemos o que o homem que corre na rua decidiu para 2026, mas, ao passar por um bar, um dos bancos ganha vida, atravessa a montra de vidro e começa a perseguir o corredor.

O Apple Watch informa-o de que já percorreu metade da corrida. Mais uma vez, surge o slogan “Don’t Give In” e o logótipo do Apple Watch.

Não parar, mesmo depois do objetivo

O último dos anúncios de 15 segundos decorre numa cidade onde parece ter nevado e chovido recentemente. Um homem, vestido com uma sweatshirt e calções, tenta fugir de um cadeirão quando vê no Apple Watch que fechou um anel de exercício.

Em vez de usar isso como sinal para parar de correr nesse dia, o homem continua, com o slogan “Don’t Give In” e o logótipo do Apple Watch em segundo plano.

A música dos anúncios

Gosta da música que passa em segundo plano nos três anúncios?

A propósito, no primeiro parágrafo mencionámos o nome da música e o artista. Para reiterar, trata-se de “Give Thanks, Give Praise” de Young Franco, e toca nos três anúncios.

Os modelos atuais do Apple Watch

Se não sabe, os mais recentes relógios da Apple incluem o Apple Watch Series 11, a partir de 459 euros, o Apple Watch SE 3, a partir de 279 euros, e o Apple Watch Ultra 3, a partir de 909 euros.

Ao recorrer a metáforas visuais estranhas e quase absurdas, a marca consegue transmitir uma mensagem simples e eficaz: a desistência é o verdadeiro adversário. Venha 2026!