Samsung: vendas do iPhone estão a beneficiar concorrente direta da Apple

O iPhone 17 tem mostrado um desempenho muito interessante nos mercados. Esta nova aposta da Apple está a vender muito bem, o que se esperava que tivesse impacto na concorrência. A verdade é que este sucesso afinal está a ser benéfico para a sua maior concorrente, a Samsung, que assim vê o seu lucro aumentar.

Vendas do iPhone 17 beneficiam concorrente da Apple

A série iPhone 17 da Apple e o iPhone Air, que se destaca pelo seu design ultrafino, estão a enfrentar uma forte procura nos mercados globais, especialmente na China. Oferecendo melhorias significativas de desempenho em relação à série iPhone 16, o iPhone 17 e o modelo Air, que se destaca pelo seu design incrivelmente fino, continuam a bater recordes de vendas.

Esta forte procura e os elevados números de vendas impactaram negativamente as vendas das séries Galaxy S e Galaxy Z da Samsung. Ainda que seja um concorrente direto, a gigante tecnológica sul-coreana está a beneficiar indiretamente desta situação positiva do iPhone 17.

Isto acontece há já alguns anos, porque a Samsung é o maior e mais importante fornecedor de componentes da Apple. A empresa atua como fornecedor líder de ecrãs OLED e chips de memória de alto desempenho (RAM) necessários para os novos modelos do iPhone 17.

Samsung ganha muito com as vendas deste smartphone

A grande maioria dos chips de RAM LPDDR5X de 12 GB utilizados na série iPhone 17 provém das linhas de produção da Samsung, com as subcontratadas SK Hynix e Micron. Neste caso, quanto mais novos modelos de iPhone são vendidos, mais a Samsung vende componentes à Apple, o que, por sua vez, aumenta as receitas da gigante sul-coreana.

Além disso, este aumento da procura tem o potencial de gerar lucros para a Samsung não só pelo volume de vendas, mas também pelos preços dos chips. A elevada quantidade de memória que a Apple exige para os seus novos telemóveis é agravada pela crescente procura global de chips HBM para aplicações de IA.

Esta situação força fabricantes como a Samsung, SK Hynix e Micron a operar as suas instalações em plena capacidade. Se a oferta se mantiver insuficiente neste ambiente de elevada procura, uma nova onda de aumentos dos preços da memória poderá ser inevitável. Neste cenário de aumento de preços, a Samsung maximizaria a sua rentabilidade gerando receitas adicionais não só com a quantidade fornecida, mas também com o aumento dos preços.