Apple nega manipular a App Store a favor do ChatGPT, após ser criticada por Elon Musk

O proprietário da startup de Inteligência Artificial (IA) xAI, que detém o chatbot Grok, ameaçou a Apple com uma ação judicial, alegando que tornou a concorrência contra o ChatGPT "impossível", na sua App Store. Entretanto, a empresa já respondeu.

Ontem, conforme informámos, o fundador da xAI, Elon Musk, ameaçou a Apple com uma ação judicial por supostas violações antitrust relacionadas com a classificação da aplicação do seu chatbot Grok AI dentro da App Store.

Numa publicação, o empresário questionou por que motivo a Apple "se recusa a colocar o X ou o Grok na sua secção «Must Have» quando o X é a aplicação de notícias número 1 do mundo e o Grok é o número 5 entre todas as aplicações".

Apple nega favoritismos

Entretanto, a empresa de Cupertino já respondeu às acusações, bem como à ameaça que foi deixada no ar. Num comunicado enviado a vários órgãos internacionais, a Apple esclareceu:

Apresentamos milhares de aplicações por meio de charts, recomendações algorítmicas e listas selecionadas por especialistas que usam critérios objetivos.

Além da Apple, Elon Musk deixou, também, uma resposta, mas a Sam Altman, a quem chamou "mentiroso", após o diretor-executivo da OpenAI dizer, ontem, que Musk usa a sua plataforma para "beneficiar a si mesmo e às suas próprias empresas".

