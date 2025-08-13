Apple nega manipular a App Store a favor do ChatGPT, após ser criticada por Elon Musk
O proprietário da startup de Inteligência Artificial (IA) xAI, que detém o chatbot Grok, ameaçou a Apple com uma ação judicial, alegando que tornou a concorrência contra o ChatGPT "impossível", na sua App Store. Entretanto, a empresa já respondeu.
Ontem, conforme informámos, o fundador da xAI, Elon Musk, ameaçou a Apple com uma ação judicial por supostas violações antitrust relacionadas com a classificação da aplicação do seu chatbot Grok AI dentro da App Store.
Numa publicação, o empresário questionou por que motivo a Apple "se recusa a colocar o X ou o Grok na sua secção «Must Have» quando o X é a aplicação de notícias número 1 do mundo e o Grok é o número 5 entre todas as aplicações".
Apple nega favoritismos
Entretanto, a empresa de Cupertino já respondeu às acusações, bem como à ameaça que foi deixada no ar. Num comunicado enviado a vários órgãos internacionais, a Apple esclareceu:
Apresentamos milhares de aplicações por meio de charts, recomendações algorítmicas e listas selecionadas por especialistas que usam critérios objetivos.
Além da Apple, Elon Musk deixou, também, uma resposta, mas a Sam Altman, a quem chamou "mentiroso", após o diretor-executivo da OpenAI dizer, ontem, que Musk usa a sua plataforma para "beneficiar a si mesmo e às suas próprias empresas".
Leia também:
As farpas entre Altman e Musk:
– Musk, em 12/08, acusou a Apple de favorecer o ChatGPT na App Store, por aparecer na lista de “apps essenciais” prejudicando outras AI, como o Grok
– Sam Altman respondeu: “Afirmação notável dado que ouvi alegações do que Elon faz para manipular o X para beneficiar a si mesmo e às sua próprias empresas”. As farpas não pararam por aí e desafiou Musk a assinar uma declaração autenticada em como não alterou o algoritmo do X nesse sentido e que apresentaria desculpas se o fizesse
– Musk não apresentou a declaração e chamou a “Scam” Altman mentiroso.
Morrem de amores um pelo outro.
Curiosamente, o Grok desmentiu Musk ao assinalar que apps de AI, como a DeepSeek e a Perplexity estiveram no top da App Store, em 2025.