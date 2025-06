Apple poderá revelar o homeOS, o novo sistema operativo para a casa inteligente

A Apple vai revelar um novo sistema operativo, o homeOS. Este poderá ser o ponto de partida para as ambições da marca no domínio da casa ligada.

3 pontos-chave para o lançamento do homeOS

A Apple poderá revelar o homeOS na WWDC 2025, marcando a sua entrada na casa ligada, inteligente. O registo do nome homeOS pela Home Operations Suite LLC sugere uma estratégia de discrição por parte da Apple.

Foram detetados indícios do homeOS no código da Apple, mas nada foi oficializado até agora.

Mas... e se a Apple tivesse uma pequena surpresa na manga?

Na segunda-feira, 9 de junho, a gigante californiana dá início à WWDC 2025, o seu grande evento para programadores.

Na conferência de abertura, a Apple apresentará as suas últimas inovações e as próximas atualizações dos seus sistemas operativos, mas isso não é tudo. Uma recente revelação de nomes sugere que haverá uma plataforma adicional mencionada no palco. O seu nome? homeOS.

Um misterioso registo de marca

A Apple não registou o nome homeOS no seu próprio nome. A marca não gosta nada mais do que cultivar o secretismo em torno dos seus produtos.

Como referido, foi a empresa Home Operations Suite LLC que tomou a seu cargo a operação, a 16 de abril. A descrição das atividades da empresa diz “Serviços informáticos” e “Produtos informáticos”, exatamente como a Apple, que já recorreu a empresas de fachada para encobrir os seus desenvolvimentos.

Esta não é a primeira vez que ouvimos falar do homeOS de Cupertino. Em várias ocasiões, o código de alguns sistemas operativos da marca mencionou esta plataforma, mas nada se concretizou até agora.

Durante algum tempo, parecia que os HomePods estariam equipados com este sistema, mas a Apple não anunciou qualquer alteração de SO para as suas colunas, que correm numa versão derivada do tvOS, o sistema utilizado na Apple TV 4K.

Apple quer alargar o seu ecossistema com produtos integrados para a casa

Assim, as coisas parecem estar a acelerar para o homeOS, com rumores sobre vários produtos Apple para a casa ligada.

Diz-se que Tim Cook está empenhado em diversificar a marca para novos sectores de atividade e que as equipas da Apple estão a trabalhar arduamente na conceção de uma série de produtos a integrar no coração da casa para simplificar o controlo de objetos ligados e facilitar a receção de informações, sem necessidade de um iPhone ou iPad.

Entre os produtos mais avançados está um altifalante do tipo HomePod equipado com um ecrã que poderia apresentar informações contextuais, a agenda do dia, a meteorologia ou as condições do trânsito.

O homeOS seria o sistema dedicado a estes dispositivos e ofereceria ferramentas de IA com Apple Intelligence para antecipar as necessidades dos membros da família.

De momento, este projeto parece ter parado, devido ao atraso no desenvolvimento da Siri. O assistente de voz deverá ser atualizado para uma versão alimentada por IA, mas isso não acontecerá até 2026.

Mesmo assim, a Apple poderia apresentar o homeOS e o seu primeiro dispositivo como uma antevisão para um lançamento vários meses mais tarde.

A Apple já aplicou esta estratégia ao Apple Vision Pro e ao primeiro HomePod em 2018.