Apple bate recordes com as vendas do iPhone a impulsionar trimestre histórico

Já se sabia que as vendas do iPhone estavam a superar todas as expetativas dos analiastas e até da própria Apple. Este é um dos seus principais produtos e isso tem ficado patente ao longo dos anos. Mais uma prova surge agora, com a Apple a bater recordes com as vendas do iPhone a impulsionar um trimestre histórico.

A Apple encerrou o seu primeiro trimestre fiscal de 2026 com resultados que superaram as projeções mais otimistas de Wall Street. Assim, consolidou um dos períodos mais lucrativos da sua história.

Num desempenho acima do esperado, alcançou uma receita global recorde de 143,8 mil milhões de dólares. Isso representa um crescimento de 16% face ao período homólogo, demonstrando uma vitalidade invulgar no setor tecnológico.

iPhone lidera supera expectativas de receita

O grande protagonista deste balanço financeiro foi, sem surpresa, o iPhone. O dispositivo gerou sozinho 85,3 mil milhões de dólares, marcando o melhor trimestre da sua história em quase duas décadas de existência.

Este volume de vendas foi fundamental para que a Apple atingisse um lucro líquido impressionante de 43,5 mil milhões de dólares. Isto apoiado por uma margem bruta que se fixou nos 46,7%.

O sucesso nas vendas não se limitou ao mercado americano. A Apple registou uma recuperação notável na China, onde a faturação cresceu 38%, e obteve recordes de vendas em praticamente todos os segmentos geográficos onde opera.

Serviços e ecossistema reforçam trimestre recorde da Apple

Para além do hardware, a divisão de Serviços, que engloba a App Store, Apple Music e iCloud. Esta consolidou-se como a segunda maior fonte de rendimento da companhia. Com uma faturação de 30 mil milhões de dólares, este setor importante para a marca cresceu 14% e ajudou a diversificar as fontes de receita da empresa.

Atualmente, a base instalada de dispositivos ativos da Apple já ultrapassa os 2,5 mil milhões de unidades. É um marco que reforça a capacidade da marca em converter utilizadores de hardware em clientes recorrentes dos serviços digitais.

Apesar de uma ligeira quebra nas vendas dos Mac, o desempenho positivo dos iPads e dos wearables garantiu o equilíbrio necessário para este balanço financeiro histórico.

Com estes números, a tecnológica entra em 2026 com uma posição financeira extremamente confortável, acumulando um fluxo de caixa operacional de 54 mil milhões de dólares.

O mercado olha agora para os próximos meses, onde se espera que a integração de novas funcionalidades de IA e a estabilidade da linha iPhone continuem a ditar o ritmo de crescimento e a garantir resultados recorde no próximo trimestre.