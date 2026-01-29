Há algo ainda mais agressivo e feio do que a Cybertruck. E vem da Rússia

Há apenas algo mais intimidante, potencialmente perigoso e fora das normas habituais de circulação rodoviária do que uma Cybertruck: uma Cybertruck da Rússia. A empresa Russo-Balt espera iniciar a produção em 2027 e a carrinha elétrica já foi vista a circular nas estradas russas.

Uma carrinha elétrica que a Tesla nunca se atreveu a criar

Uma startup russa apresentou recentemente aquilo que a Tesla nunca chegou a lançar: uma carrinha elétrica com design angular extremo e carroçaria em aço inoxidável, claramente inspirada na Cybertruck.

O modelo chama-se Russo-Balt F200, já foi avistado em circulação no país e tem produção prevista para janeiro de 2027.

Não é um protótipo nem um render

De acordo com o meio CarScoops, não se trata de um simples conceito ou de imagens digitais. A F200 já circula nas ruas nevadas da Rússia e foi vista concretamente na cidade de Perm.

Para este projeto, a empresa recuperou o nome Russo-Balt, um histórico fabricante russo de automóveis e vagões ferroviários que operou entre 1869 e 1918, combinando herança industrial com uma estética claramente futurista.

A F200 mede 5.950 mm de comprimento, 2.000 mm de largura e 2.550 mm de altura. Utiliza uma estrutura monocasco, algo pouco habitual em carrinhas deste porte, que normalmente recorrem a chassis de longarinas.

Suporta uma carga útil até 1.000 kg. Os painéis de aço inoxidável são soldados manualmente e a carroçaria não é pintada, permitindo aos compradores optar por películas de poliuretano com várias cores e grafismos.

Motorização elétrica e foco no frio extremo

A carrinha é impulsionada por um motor elétrico de 200 cv que aciona as rodas dianteiras, alimentado por uma bateria de 115 kWh com autonomia anunciada de cerca de 400 quilómetros. Suporta carregamento rápido em corrente contínua através de uma porta localizada no guarda-lamas dianteiro.

De série, inclui ABS, ESP, climatização, suspensão pneumática traseira e um sistema de câmaras de 360 graus. A startup sublinha que praticamente todas as superfícies são aquecidas, incluindo bancos, volante, espelhos e até os limpa-para-brisas, uma solução pensada para os invernos rigorosos da Rússia.

Inicialmente, especulou-se que o modelo poderia ser uma versão modificada da V90, uma carrinha da empresa chinesa Weiqiao New Energy. No entanto, a Russo-Balt garante que a F200 é um design próprio.

A empresa refere ainda que a sua equipa tem experiência anterior no fabrico de depósitos de água em aço inoxidável, conhecimentos agora aplicados à produção do veículo, que será feita apenas por encomenda.

Preço, garantia invulgar e futuro da marca

O preço está fixado em 6,5 milhões de rublos, cerca de 72.400 euros à taxa de câmbio atual. Para reservar, é pedido um depósito reembolsável de aproximadamente 10.000 rublos, cerca de 111 euros.

A marca promete ainda uma curiosa garantia de 100 anos para os painéis de aço inoxidável, um valor ambicioso e difícil de comprovar, tendo em conta que o veículo ainda não entrou em produção.

A Russo-Balt já trabalha num segundo modelo, o F400, que contará com um motor a gasolina como extensor de autonomia e tração integral assegurada por dois motores elétricos, totalizando 400 cv.

Incluirá também suspensão pneumática dianteira, juntando-se à traseira já presente no F200. O posicionamento será mais premium, embora o preço ainda não tenha sido revelado.

Resta agora perceber se a startup conseguirá cumprir as promessas e se o mercado responderá a uma proposta tão pouco convencional.