Por que razão a Ucrânia está a dar dados do campo de batalha aos seus aliados?

Segundo avançado pelo ministro da Defesa da Ucrânia, o país está a abrir o acesso aos seus dados do campo de batalha. A decisão surge na sequência dos vários pedidos que tem recebido de aliados estrangeiros e empresas.

Na quinta-feira, o ministro da Defesa da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, disse que o país estava a abrir o acesso aos seus dados do campo de batalha aos aliados para treinarem software de Inteligência Artificial (IA) para drones.

Aliados estrangeiros e empresas têm procurado acesso aos conjuntos de dados da Ucrânia, uma vez que estes são fundamentais para treinar modelos capazes de reconhecer padrões, formas e o comportamento de pessoas e máquinas no campo de batalha.

Hoje, a Ucrânia possui um conjunto único de dados do campo de batalha que não tem equivalente em qualquer outro lugar do mundo. Isto inclui milhões de imagens recolhidas durante dezenas de milhares de voos de combate.

Escreveu o ministro da Defesa da Ucrânia, no Telegram, conforme citado pela Reuters, afirmando que o país beneficiará ao acelerar o desenvolvimento de modelos de IA, enquanto planeia aumentar o papel dos sistemas autónomos na guerra.

Plataforma constantemente atualizada com dados e imagens

A medida surge numa altura em que forças armadas de todo o mundo começam a utilizar sistemas automatizados capazes de orientar drones até aos seus alvos, sem piloto, ou de analisar rapidamente grandes quantidades de dados.

Assim, o país procura aproveitar a experiência adquirida, ao longos dos últimos quatro anos, na defesa da invasão em grande escala da Rússia.

Segundo Fedorov, um aliado do Presidente Volodymyr Zelenskiy conhecido pela sua afinidade com a tecnologia, foi criada uma plataforma para treinar modelos de IA de forma segura.

Ainda que não revelem dados sensíveis, fornece conjuntos de dados atualizados constantemente, bem como grandes quantidades de fotografias e vídeos.

Quando foi nomeado, em janeiro, Fedorov apresentou planos para realizar uma modernização mais ampla do enorme Ministério da Defesa ucraniano, baseada em dados.

Segundo a Reuters, a Ucrânia está efetivamente determinada a maximizar a vantagem resultante da experiência adquirida no maior conflito da Europa desde 1945, enquanto procura manter o interesse e o financiamento dos aliados no quinto ano de guerra em grande escala.

