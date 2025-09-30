PplWare Mobile

Saudades do ruído e vibrações? Yamaha cria motor falso para os gerar nas motas elétricas

Motores/Energia 6 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. Tug@Tek says:
    30 de Setembro de 2025 às 09:55

    Boa sorte com isso.
    Um motard gosta do ruido verdadeiro, do cheiro a gasolina queimada, de lhe deitar 1 ou 2 a baixo e queimar pneu etc etc etc

  2. Luis says:
    30 de Setembro de 2025 às 10:21

    Isso do ruído devia ser proibido tanto em elétricas como mecânicas…Os escapes deviam ser obrigatoriamente silenciosos…

  3. Toni da Adega says:
    30 de Setembro de 2025 às 10:30

    Espero que venha com um garrafão de azeite

  4. JL says:
    30 de Setembro de 2025 às 11:04

    Se têm falta de vibrações, ruído comprem motas com motor diesel. Loool

  5. nuno a says:
    30 de Setembro de 2025 às 11:12

    Motos eletricas nao tem alma, são pesadas e tem fraca autonomia.
    Yamaha hold my beer, vamos adicionar um motor falso que aumenta ainda mais o peso e reduz mais a autonomia para imitar a alma de um motor a combustão produzindo vibraçao e ruido.
    “it’s evolving, just backwards “

