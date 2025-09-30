Saudades do ruído e vibrações? Yamaha cria motor falso para os gerar nas motas elétricas

Os veículos elétricos vieram mudar o mercado e o que este oferece aos condutores. São novos conceitos e novas capacidades que ainda estão a ser habituadas. A Yamaha quer mudar os paradigmas e facilitar a transição. Para isso criou um motor falso para que se emitam ruídos e vibrações nas motas elétricas da marca.

Yamaha cria motor falso para ajudar condutores

Para muitos entusiastas do desporto automóvel, parte da paixão vem do barulho que estas máquinas fazem quando estão em movimento. Um rugido que, embora possa causar dores de cabeça a uns, gera satisfação e prazer a outros. A Yamaha sabe disso e, por isso, patenteou um motor falso que gera ruído e vibrações nas motas elétricas, dando-lhes uma sensação semelhante à das motas movidas a motores a combustão.

A diferença acústica entre os motores elétricos e os motores a gasolina é bem conhecida. Enquanto os motores tradicionais sempre foram estrondosos e capazes de atingir muitos decibéis, os veículos elétricos são quase inaudíveis, para além de um ligeiro zumbido e do som das rodas a bater no asfalto.

No entanto, com a nova patente da Yamaha, os motociclistas que o desejarem podem fazer com que as suas motas elétricas também emitam ruídos e vibrações. Isso será criado artificialmente por um motor fictício especialmente criado.

Gerar ruído e vibrações nas motas elétricas

Esta é, aliás, a patente que a Yamaha registou, na qual mostra este motor dedicado a fazer barulho e a gerar vibrações. O seu objetivo é tornar a experiência de condução de uma moto elétrica semelhante à das motas a gasolina, mas sem necessidade de utilizar combustível.

Gradualmente, a mobilidade elétrica tem ganho espaço no mercado. Embora os carros elétricos já existam há décadas, só nos últimos cinco anos é que começaram a ganhar visibilidade nas ruas. Isto aconteceu à medida que cada vez mais pessoas são incentivadas a dar o salto para a mobilidade sem combustível.

A Yamaha também opera há algum tempo no mundo das motas elétricas, um segmento ainda menos explorado do que o dos automóveis. Isso é o que dá à marca a oportunidade de se manterem como pesos pesados ​​também no mercado dos veículos elétricos.