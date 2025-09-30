E-Lar: candidaturas para trocar os seus eletrodomésticos começam hoje
Arrancam hoje, 30 de setembro, o período de candidaturas para os cidadãos que pretendam trocar os seus eletrodomésticos ao abrigo do programa E-Lar. Conheçam os montantes.
O E-Lar é uma iniciativa que visa transformar as habitações em espaços mais sustentáveis, confortáveis e energeticamente eficientes, através da integração de soluções inteligentes de gestão de energia. Consumidores poderão candidatar-se a este apoio a partir de hoje, 30 de setembro.
As famílias mais carenciadas poderão receber até 1.683 euros e os restantes consumidores até 1.100 euros como apoio direto para substituir eletrodomésticos a gás, como fogões, fornos e esquentadores, por equipamentos mais eficientes.
E-Lar: o que pode ser apoiado?
O programa prevê apoios financeiros diretos para a substituição de:
- Esquentadores e caldeiras a gás por bombas de calor ou termoacumuladores elétricos eficientes;
- Fogões e placas a gás por equipamentos elétricos de indução ou vitrocerâmica;
- Outros eletrodomésticos a gás por alternativas elétricas de classe energética A ou superior.
Os montantes unitários máximos para as despesas elegíveis são os seguintes:
Para Beneficiários do apoio «Bairros Mais Sustentáveis» e Beneficiários da TSEE (Grupo I e II):
- Placa elétrica de indução: 369,0€.
- Placa elétrica convencional: 179,6€.
- Conjunto elétrico (placa e forno): 738,0€.
- Forno elétrico: 369,0€.
- Termoacumulador elétrico: 615,0€.
- Transporte: 50€.
- Instalação de Placas, fornos ou combinado: 100€.
- Instalação de termoacumulador elétrico: 180€.
Para Outras Pessoas Singulares (Grupo III):
- Placa elétrica de indução: 300€.
- Placa elétrica convencional: 146€.
- Conjunto elétrico (placa e forno): 600€.
- Forno elétrico: 300€.
- Termoacumulador elétrico: 500€.
- Serviços (Transporte e Instalação) não são elegíveis.
As candidaturas destinam-se a:
- Proprietários ou arrendatários de habitações permanentes;
- Famílias economicamente vulneráveis ou em situação de pobreza energética;
- Agregados familiares que beneficiem da tarifa social de energia ou que recebam prestações sociais mínimas.