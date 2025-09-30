E-Lar: candidaturas para trocar os seus eletrodomésticos começam hoje

Arrancam hoje, 30 de setembro, o período de candidaturas para os cidadãos que pretendam trocar os seus eletrodomésticos ao abrigo do programa E-Lar. Conheçam os montantes.

O E-Lar é uma iniciativa que visa transformar as habitações em espaços mais sustentáveis, confortáveis e energeticamente eficientes, através da integração de soluções inteligentes de gestão de energia. Consumidores poderão candidatar-se a este apoio a partir de hoje, 30 de setembro.

As famílias mais carenciadas poderão receber até 1.683 euros e os restantes consumidores até 1.100 euros como apoio direto para substituir eletrodomésticos a gás, como fogões, fornos e esquentadores, por equipamentos mais eficientes.

E-Lar: o que pode ser apoiado?

O programa prevê apoios financeiros diretos para a substituição de:

Esquentadores e caldeiras a gás por bombas de calor ou termoacumuladores elétricos eficientes;

Fogões e placas a gás por equipamentos elétricos de indução ou vitrocerâmica;

Outros eletrodomésticos a gás por alternativas elétricas de classe energética A ou superior.

Os montantes unitários máximos para as despesas elegíveis são os seguintes:

Para Beneficiários do apoio «Bairros Mais Sustentáveis» e Beneficiários da TSEE (Grupo I e II):

Placa elétrica de indução: 369,0€.

Placa elétrica convencional: 179,6€.

Conjunto elétrico (placa e forno): 738,0€.

Forno elétrico: 369,0€.

Termoacumulador elétrico: 615,0€.

Transporte: 50€.

Instalação de Placas, fornos ou combinado: 100€.

Instalação de termoacumulador elétrico: 180€.

Para Outras Pessoas Singulares (Grupo III):

Placa elétrica de indução: 300€.

Placa elétrica convencional: 146€.

Conjunto elétrico (placa e forno): 600€.

Forno elétrico: 300€.

Termoacumulador elétrico: 500€.

Serviços (Transporte e Instalação) não são elegíveis.

As candidaturas destinam-se a:

Proprietários ou arrendatários de habitações permanentes;

Famílias economicamente vulneráveis ou em situação de pobreza energética;

Agregados familiares que beneficiem da tarifa social de energia ou que recebam prestações sociais mínimas.

E-Lar