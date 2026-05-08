O sucesso do iPhone 17 trouxe lucros recorde para a Apple

A última apresentação de resultados mostrou o sucesso que o iPhone tem neste ecossistema, mas agora há mais. Uma nova informação mostra que a Apple bateu um recorde no primeiro trimestre de 2026 ao conquistar 48% da receita do mercado de smartphones com as vendas do iPhone 17.

Sucesso do iPhone 17 trouxe lucros recordes

Um novo relatório preliminar divulgado pela Counterpoint Research revela que a Apple deverá captar quase metade da receita do mercado global de smartphones nos primeiros três meses de 2026. A empresa conseguiu também atingir o seu preço médio de venda mais elevado de sempre para o primeiro trimestre durante este período.

A Apple alcançou dois recordes significativos de receitas no primeiro trimestre de 2026. A empresa aumentou a sua quota de receitas do mercado total de smartphones para 48%, atingindo o seu nível mais elevado em primeiros trimestres na sua história.

Segundo dados da Counterpoint Research, a Apple registou o crescimento anual mais rápido entre os principais fabricantes de smartphones, aumentando a sua quota de receitas de 43% no ano anterior para 48%. A Samsung ficou em segundo lugar, com 18% de quota de receita, seguida pela OPPO com 6%, Xiaomi com 5% e vivo com 4%.

Apple consegue bater a concorrência

Os preços médios de retalho no setor dos smartphones subiram 12% em termos homólogos, atingindo os 399 dólares, devido à atual crise de memória. A Apple, no entanto, embora tenha mantido os preços do iPhone praticamente estáveis, aumentou o seu preço médio de venda ao público para 908 dólares, estabelecendo um novo recorde para o primeiro trimestre.

Em termos de quota de mercado, a Apple e a Samsung partilham o primeiro lugar com 21% cada. A Xiaomi ocupa o terceiro lugar com 12%, enquanto a OPPO e a vivo completam o ranking com quotas de 10% e 7%, respetivamente. Jeff Fieldhack, Director de Investigação da Counterpoint, afirma que o sucesso da Apple assenta na procura constante dos modelos iPhone 17 e iPhone 17 Pro Max.

Ao contrário dos seus concorrentes, a Apple reforçou a sua posição competitiva mantendo os preços estáveis ​​apesar do aumento dos custos de produção, e beneficiou particularmente dos subsídios e dos programas de troca na região da Ásia-Pacífico. O relatório prevê que as remessas de smartphones continuarão a sua tendência de queda ao longo de 2026. Espera-se que os preços médios de retalho continuem a subir devido às pressões de preços decorrentes da crise de memória.