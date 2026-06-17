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Apple vai excluir o iPhone 17 das melhores funcionalidades do iOS 27. Mas porquê?

· Apple 7 Comentários

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Autor: Rui Neto

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  1. Filos says:
    17 de Junho de 2026 às 11:55

    Mais uma grande filha da outra senhora promovida pela Apple…Sigam…Vá…Comprem os modelos Pro 😉

    Responder
  2. CarlosF. says:
    17 de Junho de 2026 às 11:59

    Olha que bom, andaram a dizer que os novos iPhones que estavam preparados pada a IA futura da Apple e tal…afinal…Ainda bem que continuo com o meu 13 Pro e continua forte:)

    Responder
  3. Moina says:
    17 de Junho de 2026 às 13:19

    Eu ainda tenho o meu 12PRO e ainda vai estar para as curvas…

    Responder
  4. B@rão Vermelho says:
    17 de Junho de 2026 às 14:04

    Eu bem digo longe vão os tempos da Xiaomi copiar a Apple, agora é a Apple a copiar a Xiaomi.

    Responder

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