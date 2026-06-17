Apple vai excluir o iPhone 17 das melhores funcionalidades do iOS 27. Mas porquê?

O iOS 27 trouxe várias atualizações ao ecossistema de inteligência artificial (IA) da Apple, mas nem todos os utilizadores poderão usufruir destas novidades. Infelizmente, o iPhone 17 não terá capacidade de hardware suficiente para suportar as ferramentas mais exigentes.

História repete-se com a exclusão do modelo base

Em 2024, a Apple surpreendeu o mercado ao limitar as funcionalidades da Apple Intelligence aos modelos topo de gama da altura, nomeadamente o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max.

Os utilizadores que adquiriram as versões base viram-se privados destas inovações devido a limitações técnicas. Na altura, pensou-se que seria uma situação excecional, uma vez que o processamento local de IA exige, no mínimo, 8 GB de memória RAM.

No entanto, com a chegada do iOS 27, a Apple volta a aplicar a mesma estratégia, deixando o modelo base mais recente numa posição de desvantagem.

As razões por trás da limitação do iPhone 17

Existem duas funcionalidades de IA de última geração no iOS 27 que não estarão disponíveis no iPhone 17 standard.

O modelo de IA local mais avançado deste sistema operativo exigirá um iPhone 17 Pro, Pro Max ou o novo iPhone Air.

Adicionalmente, a nova funcionalidade de personalização de voz da Siri também não será suportada pelo modelo de entrada.

Esta decisão tem que ver novamente com a capacidade de memória temporária, dado que o iPhone 17 contará apenas com 8 GB de RAM, enquanto as versões superiores virão equipadas com 12 GB. Esta diferença de hardware dita o acesso às ferramentas mais inovadoras do ecossistema.

O novo padrão de exigência da Apple

A confirmação deste requisito de hardware reflete-se também nos restantes dispositivos da marca da maçã. Para usufruir destas capacidades no iPad ou no Mac, será obrigatório possuir processadores M4 ou M3, respetivamente, acompanhados por um mínimo de 12 GB de RAM.

Embora o iOS 27 represente um recomeço promissor para a Apple Intelligence com modelos de linguagem muito mais potentes, os utilizadores do modelo base do iPhone 17 sentirão novamente o impacto de não possuírem um equipamento Pro.

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