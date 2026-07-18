Apple acelera e ultrapassa a Nvidia como a empresa mais valiosa do mundo

O mercado tecnológico continua a ser o grande motor da economia global e as posições de liderança mudam a um ritmo alucinante. Numa reviravolta recente nos mercados financeiros, a Apple voltou a assumir o posto de empresa cotada mais valiosa do planeta, destronando a Nvidia.

Apple acelera e ultrapassa Nvidia em bolsa

Esta alteração reflete as dinâmicas e as expectativas dos investidores relativamente ao futuro da IA e demonstra a força contínua do mercado dos dispositivos móveis. Durante mais de um ano, a Nvidia liderou a lista das empresas com maior valor de mercado, impulsionada pela procura sem precedentes pelos seus processadores gráficos. Contudo, as recentes oscilações em Wall Street alteraram o topo da tabela.

Numa das sessões bolsistas mais acompanhadas dos últimos dias, as ações da fabricante de chips registaram uma ligeira quebra, margem suficiente para permitir à empresa de Cupertino recuperar o primeiro lugar. Nesse momento de viragem, a gigante tecnológica atingiu uma capitalização de mercado na ordem dos 4,89 biliões de dólares, o equivalente a cerca de 4,27 biliões de euros.

Por sua vez, a Nvidia viu o seu valor recuar temporariamente. Embora o mercado seja extremamente volátil e as posições se alternem frequentemente numa questão de horas, este marco financeiro sublinha a resiliência estrutural da fabricante do iPhone. O principal motor destas trocas constantes na liderança continua a ser o setor da inteligência artificial.

O peso estratégico da Inteligência Artificial

A Nvidia beneficiou do entusiasmo inicial, assumindo-se como a principal fornecedora do hardware essencial para desenvolver e treinar os novos modelos de linguagem. No entanto, os analistas e os investidores começam agora a olhar com maior atenção para o retorno real destes pesados investimentos em infraestrutura. É precisamente neste ponto que a Apple ganha vantagem e atrai de novo a confiança máxima do mercado.

A marca apresenta um ecossistema maduro e fechado, onde a integração entre o hardware e o software oferece garantias de estabilidade. Aposta num modelo de negócio com despesas previsíveis e a introdução gradual de funcionalidades inteligentes nos seus equipamentos dá aos acionistas uma perspetiva de crescimento seguro. A empresa não vende apenas capacidade de processamento, entrega tecnologia a milhões de utilizadores.

A disputa pelo pódio do mercado financeiro está longe de terminar. Apple, Nvidia e Microsoft continuam envolvidas numa corrida, onde o valor de mercado flutua ao sabor da apresentação de resultados trimestrais e do anúncio de novos serviços. A Apple demonstrou que a força da sua marca e a consistência do seu ecossistema continuam a ter um peso decisivo. Resta acompanhar qual destas gigantes conseguirá dominar.