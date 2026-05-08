Combustíveis: preço do gasóleo baixa bastante na próxima semana

Se tem carro a diesel, há boas notícias no que diz respeito ao preço do combustível. Os combustíveis vão baixar para a próxima semana, com uma queda acentuada do gasóleo. Saiba quanto.

Gasóleo desce 9 cêntimos por litro e gasolina 2 cêntimos por litro

De acordo com informações avançadas por revendedores, os preços dos combustíveis deverão baixar já na próxima semana, com descidas bastante significativas no gasóleo. O gasóleo baixa 9 cêntimos por litro e a gasolina 2 cêntimos por litro. De relembrar que no inicio da semana o gasóleo tinha aumentado, em média, 9,5 cêntimos por litro.

Se precisa de abastecer, é melhor esperar pela próxima semana.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.