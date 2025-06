AirPods vão ter gravação de áudio de alta qualidade e controlo remoto da câmara

A Apple apresentou ontem na abertura da keynote da WWDC 2025 um conjunto vasto de novidades, com especial destaque para o novo design "Liquid Glass" que será transversal aos vários sistemas operativos da empresa. A empresa de Cupertino deu também a conhecer as novas funcionalidades para os AirPods.

A Apple revelou ontem as novas funcionalidades para os AirPods 4, AirPods 4 com Cancelamento de Ruído Ativo (ANC) e AirPods Pro 2. As novidades que mais se destacam são a gravação de Áudio com Qualidade de Estúdio e também a possibilidade de controlar a câmara do iPhone ou iPad à distância.

Resumo das novidades dos novos AirPods

Gravação de Áudio com Qualidade de Estúdio Os utilizadores podem gravar áudio com qualidade profissional diretamente através dos AirPods. Ideal para criadores de conteúdos como entrevistadores, podcasters ou cantores. Funciona bem em ambientes com ruído, graças à funcionalidade de Isolamento de Voz. Suportado por: Chip H2 Microfones direcionais (beamforming) Áudio computacional Compatível com iPhone, iPad e Mac. Funciona em chamadas, FaceTime, ditado de mensagens, Voice Memos, apps de videoconferência (ex: Webex) e apps de câmara compatíveis.

Controlo Remoto da Câmara Os utilizadores podem agora controlar a câmara do iPhone ou iPad à distância: Para tal basta pressionar e manter o sensor dos AirPods para tirar uma foto ou iniciar uma gravação. Repetir o gesto para parar a gravação. Ideal para quem se filma a cantar, dançar ou criar conteúdos sozinho.



Versão para programadores: disponível no Apple Developer Program. A beta pública chega no próximo mês no Apple Beta Software Program. O lançamento oficial está previsto para este outono, com o lançamento do iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe 26.