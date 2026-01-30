É hora de atualizar o WhatsApp! Google descobre falha de segurança grave

Há uma nova falha de segurança a afetar os utilizadores dos dispositivos móveis. Desta vez afeta o WhatsApp e a Meta já corrigiu este problema de segurança. A importância é elevada e a falha tinha sido descoberta pelo Google Project Zero. O problema é que este problema permitia ataques sem interação do utilizador.

É hora de atualizar o WhatsApp!

A Meta corrigiu uma importante vulnerabilidade de segurança no WhatsApp, que tinha sido anteriormente reportada pela equipa de cibersegurança da Google. A falha, reportada há algumas semanas pelo Google Project Zero, foi tornada pública depois de a Meta não ter cumprido o habitual prazo de 90 dias para implementar uma correção completa .

A vulnerabilidade permitia que os atacantes adicionassem os seus alvos a grupos do WhatsApp de uma forma específica e enviassem ficheiros multimédia que eram descarregados automaticamente para a base de dados do dispositivo. Se o conteúdo malicioso fosse sofisticado, poderia desencadear operações prejudiciais dentro do sistema.

A gravidade da vulnerabilidade residia no facto de o ataque poder ser realizado sem qualquer interação por parte da pessoa afetada. Este vetor de ataque era especialmente preocupante, pois abria caminho para explorações silenciosas e difíceis de detetar.

Google descobre falha de segurança grave

A Google notificou a Meta sobre a vulnerabilidade em setembro de 2025, concedendo-lhes o prazo padrão de 90 dias para a resolver. No entanto, a Meta apenas implementou uma correção parcial em novembro, o que levou a equipa de segurança da Google a divulgar publicamente a vulnerabilidade , em conformidade com as suas políticas.

Após a divulgação pública do problema, a Meta tomou finalmente medidas sérias para resolver completamente o erro reportado. Até ao momento, os detalhes técnicos da correção e das variantes detetadas não foram divulgados. Felizmente, a vulnerabilidade aparece agora como completamente resolvida.

O que é recomendado aos utilizadores é que atualizem de imediato os seus dispositivos e que usem as lojas de apps oficiais para esse processo. É improtante que a app do WhatsApp esteja sempre na versão mais recente e que assim estejam presentes todas as correções necessárias.