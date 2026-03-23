Reddit está a estudar como verificar a identidade dos utilizadores

Entre métodos como o Face ID ou o Touch ID, o Reddit está a ponderar métodos de verificação de identidade para utilização da plataforma.

Os bots representam um verdadeiro desafio para o Reddit. Imitando o comportamento humano na plataforma, há cada vez mais contas automatizadas a publicar conteúdo em massa, comentando de forma artificial e até manipulando discussões.

Uma vez que o Reddit sempre valorizou comunidades genuínas e anónimas, proporcionando um espaço de debate e partilha, a presença crescente de bots pode distorcer a perceção do que é popular ou relevante, influenciar opiniões e degradar a qualidade das conversas.

Reddit quer verificar a "humanidade" dos utilizadores

Neste contexto de aumento de bots, o diretor-executivo do Reddit, Steve Huffman, disse que a plataforma está a explorar diferentes formas de verificar se um utilizador é humano e não um bot.

No podcast TBPN, quando questionado sobre como pretende confirmar que é uma pessoa a usar o Reddit, Huffman respondeu com vários métodos de verificação, com diferentes níveis de exigência.

A forma mais simples é algo como o Face ID ou o Touch ID. Estes métodos exigem efetivamente a presença humana, por exemplo, uma pessoa tem de tocar, fazer algo ou olhar para alguma coisa, o que prova que há ali uma pessoa, ou pelo menos aproxima-se bastante disso.

Disse o executivo do Reddit, acrescentando que, além destes métodos que utilizam dados biométricos, existem outras opções, como recorrer a serviços de terceiros que sejam descentralizados ou que não exijam identificação.

Mencionando opções mais exigentes, Steve Huffman referiu os documentos de identidade.

Utilizadores do Reddit valorizam o anonimato

Com o Reddit a explorar as suas opções de verificação de identidade, Huffman sublinhou que a plataforma continua a querer dar prioridade ao anonimato.

No entanto, a verificação dos utilizadores humanos através de dados pessoais e identificáveis pode acabar por ser um fator decisivo para utilizadores que valorizam o anonimato.

Será um processo de evolução durante algum tempo, e provavelmente todas as plataformas terão de encontrar o equilíbrio certo.

Disse Huffman, garantindo que "parte da nossa promessa aos utilizadores é que não sabemos o vosso nome". Contudo, "queremos garantir que são pessoas".