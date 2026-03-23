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Fabricantes dos EUA querem carros chineses fora do país, incluindo os produzidos lá

· Motores/Energia 2 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Gringo Bandido says:
    23 de Março de 2026 às 15:03

    A terra da liberdade tem medo da liberdade e progresso dos outros, hipócritas.

    Responder
  2. EC says:
    23 de Março de 2026 às 15:22

    Proteger empregos faz sentido, o problema é quando isso serve mais para adiar mudanças do que para evoluir.
    No fim, fica a sensação de que o consumidor paga a fatura para manter empresas que não acompanharam o mercado
    E, bem ou mal, foi precisamente a concorrencia chinesa que ajudou a democratizar o acesso à tecnologia.
    Por mais irónico que pareça, sem isso muita inovação ainda estaria apenas ao alcance de poucos

    Responder

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