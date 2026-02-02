PplWare Mobile

Como o PSD propõe condicionar o acesso de menores de 13 e 16 anos às redes sociais

Autor: Ana Sofia Neto

  1. VAOpoK says:
    2 de Fevereiro de 2026 às 09:12

    Boa medida!

  2. Max says:
    2 de Fevereiro de 2026 às 09:25

    Patetice. Se for francês, as redes sociais que o governo indicar só podem permitir criar contas com 15 anos, sem autorização parental para idades inferiores. Se for português, só deixam criar conta se tiver 13, mas em algumas redes sociais (Facebook, Instagram ou TikTok) só se tiver 16, exceto se os pais autorizarem com uma idade inferior, mas sem scroll infinito e coisas assim.
    Entretanto a UE também anda há que tempos a prepara legislação.
    Isto em Portugal há de ficar pronto lá para o dia de São Nunca, à tarde.

