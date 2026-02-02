Blue Origin suspende voos turísticos para se focar em módulos lunares da NASA

A Blue Origin vai suspender os seus voos turísticos ao espaço para se concentrar no desenvolvimento de módulos de aterragem lunar para a NASA. A empresa não deverá realizar lançamentos do New Shepard durante, pelo menos, os próximos dois anos.

Blue Origin: prioridade ao programa Artemis

A estratégia passa por reforçar as capacidades de voo humano à Lua, o que implica colocar em pausa o envio de turistas ao espaço suborbital.

A Blue Origin é uma das empresas escolhidas pela NASA para desenvolver sistemas de aterragem humana no âmbito do programa Artemis, a par da SpaceX.

Em concreto, a empresa vai trabalhar em módulos de aterragem para as missões Artemis III e Artemis V.

Inicialmente, a Blue Origin foi contratada para construir o sistema de aterragem humana que transportaria astronautas da estação Gateway da NASA até à região do polo sul da Lua, no âmbito da missão Artemis V. No entanto, no ano passado, a NASA pediu à empresa que concebesse um módulo alternativo para a Artemis III, depois de a SpaceX ter enfrentado atrasos devido a testes falhados do Starship.

A Artemis III deverá ser a primeira missão tripulada a aterrar na Lua dentro do programa, e a administração do Presidente dos EUA pretende que aconteça antes do final do mandato presidencial.

New Shepard e o turismo espacial

O New Shepard leva turistas ao espaço suborbital, onde estes experienciam alguns minutos de ausência de gravidade antes do regresso à Terra. Jeff Bezos foi um dos passageiros no primeiro voo turístico da nave, em 2021.

Desde então, o veículo realizou mais 37 voos bem sucedidos e transportou 98 passageiros até à linha de Kármán, incluindo Katy Perry e William Shatner.