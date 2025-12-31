WhatsApp prepara a passagem de ano para 2026 com novidades festivas

A Meta tem procurado dar ao WhatsApp todas as funcionalidades ajustadas a cada momento. Isso é possível ver em cada celebração e em cada momento especial. Há sempre um pack de stickers ou um efeito especial. Com 2025 a chegar ao fim, é hora de começar a comemorar 2026 e a preparar a sua chegada. Para isso, o WhatsApp prepara agora a passagem de ano para 2026 com novidades festivas.

Novidades para a passagem de ano no WhatsApp

A noite de passagem de ano é, indiscutivelmente, o momento de maior tráfego para as plataformas de comunicação, e o WhatsApp não é exceção. Com o aproximar de 2026, a aplicação da Meta anunciou um conjunto de funcionalidades exclusivas para celebrar a entrada no novo ano. Estas novidades surgem num contexto em que o serviço regista habitualmente recordes de utilização, superando a média diária de 100 mil milhões de mensagens e 2 mil milhões de chamadas.

Para marcar esta data festiva, o serviço de mensagens introduziu ferramentas que prometem tornar as interações mais dinâmicas e coloridas. Entre os destaques encontra-se um novo pacote de stickers dedicado a 2026, permitindo aos utilizadores partilhar os seus votos de forma rápida e expressiva.

Além disso, as videochamadas ganham agora uma nova vida com efeitos visuais interativos. Ao tocar no ícone de efeitos durante uma chamada, será possível ativar animações de fogo de artifício, confetes e estrelas, iluminando o ecrã dos participantes e aproximando quem está longe. Outra adição relevante é o regresso das reações animadas com confetes.

Dicas essenciais para sair de 2025 em grupo

Ao reagir a uma mensagem com o emoji de confete, a aplicação apresenta agora uma animação especial, reforçando o espírito de celebração. Pela primeira vez, os utilizadores também poderão utilizar stickers animados nas atualizações de Estado, com um esquema visual criado especificamente para a entrada no novo ano. Para além das funcionalidades visuais, o WhatsApp reforça a sua utilidade na organização de eventos.

A plataforma sugere a utilização de ferramentas já existentes para facilitar o planeamento de festas em grupos. A criação de eventos fixados no topo da conversa permite manter todos os participantes informados sobre os detalhes da celebração e recolher as confirmações de presença de forma organizada.

As sondagens apresentam-se como uma solução prática para decidir ementas ou atividades, enquanto a partilha de localização em tempo real garante que todos chegam ao destino em segurança. Para aqueles que não podem estar presentes fisicamente, o envio de notas de vídeo e voz surge como uma alternativa para captar e partilhar momentos autênticos da festa. Isso garante que ninguém fica de fora das celebrações de boas-vindas a 2026.