2026 marca a chegada dos robôs humanoides e a Hyundai antecipa-se com o Atlas

O ano de 2026 vai ser rico em propostas de robôs "para comprar e levar para casa". Não será tão literal, mas, na verdade, estes humanoides nunca estiveram tão parecidos aos humanos. E a Hyundai vai mostrar isso com o seu Atlas.

Robôs: Boston Dynamics tem novidades

O Hyundai Motor Group anunciou que irá revelar a sua Estratégia Global de Robótica e Inteligência Artificial durante a CES 2026, em Las Vegas. O evento para a comunicação social está agendado para 5 de janeiro de 2026 e deverá esclarecer de que forma o grupo pretende integrar “dezenas de milhares” de robôs no seu ecossistema industrial.

Um dos momentos mais aguardados será a estreia pública do Atlas totalmente elétrico. Apesar de já ter surgido em vídeos virais e análises técnicas, o robô nunca foi apresentado num palco ao vivo.

A fábrica “definida por software”

Sob o tema “Partnering Human Progress”, o anúncio assinala a transição da robótica experimental para uma infraestrutura industrial integrada. Segundo o comunicado, o grupo irá explicar como tenciona usar a sua “Group Value Network” para acelerar a comercialização.

Trata-se, ao que tudo indica, da formalização do conceito de “Software-Defined Factory” (SDF), já referido em anúncios de investimento anteriores. Esta abordagem passa por gerir toda a cadeia de valor, da logística de componentes à montagem final, recorrendo a inteligência artificial e robótica.

A estratégia está alinhada com posições recentes da liderança da Boston Dynamics. Num aprofundamento técnico recente, o vice-presidente do Atlas, Zack Jackowski, defendeu que a automação rígida e feita à medida é uma armadilha económica.

O modelo SDF surge como alternativa, com humanoides flexíveis que podem ser reprogramados em dias, em vez de redesenhados ao longo de anos.

Atlas sai do laboratório

Para a comunidade da robótica, o ponto central será o hardware. A Boston Dynamics confirmou que o novo Atlas será apresentado “fora do laboratório e em palco, pela primeira vez”.

Este é um marco relevante. Em novembro, o responsável de produto Alberto Rodriguez referiu que o setor ainda se encontra, em grande parte, na “Fase Um”, dedicada à validação da fiabilidade do hardware.

Ao levar o robô para um ambiente vivo e imprevisível como a CES, a Hyundai demonstra confiança de que o Atlas está pronto para a “Fase Dois”, centrada na visibilidade pública e em projetos-piloto reais.

No Centro de Convenções de Las Vegas será possível assistir a:

Demonstrações regulares do Atlas, do Spot e da plataforma MobED.

Cenários interativos de colaboração entre humanos e robôs.

Uma recriação do ambiente de investigação em robótica, pensada para explicar como o robô “aprende” através da arquitetura System 1 e System 2.

A exigência dos “volumes automóveis”

O momento do anúncio valida declarações recentes de Mario Bollini, responsável de produto do Atlas. Questionado sobre a ausência de vendas diretas ao consumidor, afirmou:

Somos detidos pela Hyundai por uma razão: produzir volumes automóveis de humanoides.

Espera-se que a apresentação na CES traga números concretos.

Após o anúncio de um investimento de vários milhares de milhões de dólares em infraestruturas de “Physical AI”, o setor aguarda para perceber se a Hyundai está preparada para assumir um calendário claro de implementação nas suas fábricas na Geórgia e na Coreia do Sul.

Uma mensagem mais suave sobre os robôs

Curiosamente, a imagem de divulgação segue um tom diferente do habitual discurso industrial. Mostra um robô Atlas sentado num banco, ao lado de dois humanos, a observar um céu estrelado.

Esta opção visual, associada ao lema “Partnering Human Progress”, sugere que a Hyundai está consciente da ansiedade gerada pela automação.

Em vez de apresentar o Atlas apenas como substituto de mão de obra, a comunicação aposta na ideia de cooperação e harmonia, uma abordagem relevante num contexto de introdução de humanoides em ambientes de trabalho sindicalizados.