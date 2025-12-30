Israel tem uma poderosa arma de defesa contra drones: Laser Iron Beam de 100.000 watts

Israel apresentou o Laser Iron Beam de 100.000 watts. Este equipamento torna-se o primeiro sistema operacional de defesa contra drones no mundo. Também consegue abater foguetes, morteiros e outras ameaças aéreas.

Israel destacou, no domingo, os primeiros sistemas Iron Beam, para complementar a sua arquitetura de defesa em múltiplas camadas, composta pelo Iron Dome, David’s Sling e Arrow.

Primeira implementação operacional contra os drones

O primeiro sistema de defesa a laser Iron Beam foi colocado em operação por Israel no domingo. Esta arma laser de 100 kW tornou-se assim o primeiro sistema de alta potência, a nível mundial, especificamente dedicado à neutralização de drones em contexto operacional.

Os lasers Iron Beam vêm reforçar a defesa em múltiplas camadas de Israel, complementando os sistemas já existentes Iron Dome, David’s Sling e Arrow.

Um intercetor barato e eficaz

O Iron Beam é um intercetor a laser de curto alcance, de linha de visão direta, extremamente barato de operar e, por isso, particularmente adequado para intercetar ameaças de baixo custo e em grande volume.

De acordo com o anúncio oficial israelita, os sistemas Iron Beam já “intercetaram com sucesso foguetes, morteiros e UAV”.

Tecnologia avançada no centro do sistema

O desenvolvimento do sistema Iron Beam envolveu uma combinação complexa de interesses governamentais, militares, científicos e comerciais.

No centro do sistema estão uma fonte laser avançada e um sistema eletroóptico único de aquisição e seguimento de alvos, que permite a interceção de uma vasta gama de ameaças a uma distância operacional alargada, com máxima precisão e elevada eficiência.

Refere o comunicado do Ministério da Defesa de Israel.

Acrescenta ainda que o sistema funciona “com um custo marginal praticamente nulo, o que constitui a principal vantagem desta tecnologia laser”.

Poucos detalhes técnicos, grandes ambições

Não foram divulgados muitos mais detalhes técnicos, algo compreensível dada a natureza sensível do sistema. Ainda assim, responsáveis da Rafael Advanced Defense Systems destacaram a “tecnologia única de ótica adaptativa”, descrevendo o Iron Beam como “o sistema baseado em laser mais avançado do mundo para intercetar ameaças aéreas”.

Segundo a empresa, a entrada em operação “marca o início da era da defesa por lasers de alta energia”.

A procura por defesas contra drones vai aumentar

Já tinham sido vistos este ano sistemas de defesa a laser de baixa energia, como os utilizados pela NTT no Japão para afastar aves de explorações avícolas e reduzir a propagação da gripe aviária. No entanto, o Iron Beam situa-se num patamar completamente diferente.

Também têm sido noticiados vários projetos, como foi notícia no Reino Unido, Alemanha ou Polónia, destinados a combater UAV em terra e no mar.

Com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia a prolongar-se, e com os drones a assumirem um papel central no conflito, sistemas de defesa laser contra drones, semelhantes ao Iron Beam, deverão conhecer uma procura crescente nos próximos anos.