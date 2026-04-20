Primeiros radares com IA detetam todo o tipo de infrações, como uso do telemóvel ao volante

A Inteligência Artificial (IA) já está presente em vários âmbitos da nossa vida. Mesmo aqueles aos quais ainda não chegou, não deverá tardar. Um exemplo disso é na segurança rodoviária: embora seja verdade que a tecnologia já foi integrada em câmaras para muitos fins, o controlo de estradas, por via de radares, está ainda a dar os primeiros passos.

Uma das iniciativas de controlo rodoviário com IA é a da Reedspeed Rentio, que promete mudar a segurança rodoviária para sempre, por via de um radar que inclui a tecnologia e uma câmara 4D. Este dispositivo está concebido para supervisionar várias faixas de trânsito em simultâneo, afirmando ter capacidade para acompanhar até seis ao mesmo tempo.

O curioso deste radar é que serve para detetar todo o tipo de infrações. Depois de as autoridades indicarem o que pretendem que seja detetado, a câmara poderá apanhar não apenas excesso de velocidade, mas passar um sinal vermelho, utilizar o telemóvel enquanto se conduz, não levar o cinto de segurança colocado, entre outras.

Câmaras de alta resolução para não escaparem infrações

Tudo isto é possível graças à câmara de alta resolução integrada no radar, que funciona igualmente bem de dia e de noite. Em simultâneo, é capaz de identificar matrículas em tempo real, de modo a identificar veículos em questão de minutos.

Ainda em fase de testes, já foram instalados mais de 100 destes radares por todo o Reino Unido, segundo o espanhol elEconomista, estando já a reportar infrações. Não foram, contudo, emitidas multas.

O sistema está vinculado a bancos de dados oficiais, permitindo, também, averiguar se um veículo está devidamente registado e tem seguro.

À espera de aprovação completa, este tipo de sistemas parece que fará parte do futuro das estradas e da segurança rodoviária.

Aliás, com a IA a evoluir a um ritmo acelerado, é expectável que estes sistemas de controlo rodoviário se tornem progressivamente mais autónomos, reduzindo ou mesmo eliminando a necessidade de validação humana das infrações registadas.

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