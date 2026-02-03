ChatGPT agora deteta malware, vírus e fraudes graças ao Malwarebytes

O ChatGPT está a explorar áreas onde ainda não tem uma presença. A OpenAI quer ser ainda mais útil e associou-se agora ao Malwarebytes. Com isso, o ChatGPT tornou-se especialista em segurança e os utilizadores podem agora sobre crimes cibernéticos e outras ameaças de segurança na Internet.

ChatGPT já deteta malware, vírus e fraudes

Algumas das fontes que a inteligência artificial utiliza para treino ou para encontrar conteúdo são altamente controversas. Há poucos dias, foi revelado que o ChatGPT utiliza o Grokipedia … Por isso, é um alívio saber que, para a segurança online, estabeleceu uma parceria com a Malwarebytes.

Agora é possível perguntar ao ChatGPT sobre fraudes, links suspeitos e notificações. Isto com a tranquilidade de saber que as respostas provêm de uma base de dados fiável e constantemente atualizada, fornecida pela Malwarebytes.

Novas possibilidades no campo da segurança

Segundo Marcin Kleczynski, fundador e CEO da Malwarebytes, a cibersegurança não deve ser confusa ou inacessível para ninguém. Adiantou ainda que ao incorporar a experiência da Malwarebytes em ameaças diretamente ao ChatGPT, chegam às pessoas onde elas estão e a fornecer-lhes orientação instantânea e fiável para fazerem escolhas mais seguras online.

A única forma de derrubar uma indústria fraudulenta que movimenta quase meio bilião de dólares é a inovar e atacando o problema de todos os ângulos. Para aceder ao Malwarebytes a partir da IA ​​​​da OpenAI, basta fazer login com uma conta gratuita ou paga do ChatGPT. Aceder à secção Aplicações e procurar por Malwarebytes e ligá-lo ao ChatGPT.

Quem quiser perguntar algo sobre cibersegurança através do ChatGPT, deve iniciar a conversa com @Malwarebytes e perguntar coisas como “@Malwarebytes, esta promoção é uma fraude?” ou “@Malwarebytes, este link contém malware?”. Receberá uma resposta da empresa de segurança.

Muito simples usar a IA com o Malwarebytes

Há muitas perguntas que pode fazer, e talvez uma delas impeça uma tentativa de fraude ou a instalação de malware. Eis o que pode fazer com o Malwarebytes no ChatGPT:

Detetar fraudes mais rapidamente : partilhar o conteúdo de qualquer mensagem de texto, e-mail ou mensagem direta e receber uma avaliação clara e detalhada dos sinais de phishing e alertas de engenharia social, bem como as medidas mais seguras a tomar.

: partilhar o conteúdo de qualquer mensagem de texto, e-mail ou mensagem direta e receber uma avaliação clara e detalhada dos sinais de phishing e alertas de engenharia social, bem como as medidas mais seguras a tomar. Verificar ligações, domínios e números de telefone suspeitos : solicitar uma avaliação de risco de um URL ou domínio com base na inteligência de ameaças da Malwarebytes.

: solicitar uma avaliação de risco de um URL ou domínio com base na inteligência de ameaças da Malwarebytes. Verificar a legitimidade de um domínio : verificar os detalhes de registo do domínio para identificar sites recém-criados ou suspeitos, habitualmente utilizados em ataques de phishing.

: verificar os detalhes de registo do domínio para identificar sites recém-criados ou suspeitos, habitualmente utilizados em ataques de phishing. Contexto geográfico: receber alertas quando os números de telefone têm origem em regiões inesperadas, um indicador comum de atividade fraudulenta internacional.

O Malwarebytes para o ChatGPT parece ser uma grande ajuda na deteção de fraudes e ataques de malware. Com a IA disponível para fazer perguntas, tudo se torna muito mais fácil.