Apple Maps chegou aos smartphones Android, mas não da forma que todos esperavam

Ainda que o faça a um ritmo lento, a Apple parece estar mais próxima do Android no que toca às suas apps. Já oferece algumas propostas, para garantir uma integração mínima entre os 2 sistemas, para ajudar os utilizadores. A mais recente proposta a entrar nesta linha é o Apple Maps, que agora chega ao Android, mas não da forma que se esperava.

Apple Maps chegou aos smartphones Android

Ainda que possa ser usado no Android, o Apple Maps não está disponível como aplicação na Google Play Store. Em vez disso, a Apple tornou possível que os utilizadores deste sistema da Google acedam a maps.apple.com a partir dos browsers dos seus telefones. Isto não é muito surpreendente, uma vez que o Apple Maps está disponível como versão beta nos browsers de desktop e tablet há quase um ano.

Ainda que possa ser usado no Chrome, Firefox ou Microsoft Edge, esta versão não oferece o mesmo Apple Maps dá aos utilizadores da Apple que usam o iPhone em termos de funcionalidades. Como exemplo, não se pode iniciar sessão no Apple Maps utilizando uma Conta Apple. Isso significa que não se pode aceder a todos os locais guardados.

Também não fornece informações detalhadas sobre transportes públicos dentro de uma região ou cidade. Por enquanto, o nível de funcionalidade do Apple Maps no Android parece bastante básico, permitindo aos utilizadores pesquisar locais e obter direções, além de os ajudar a encontrar locais importantes nas proximidades, como postos de abastecimento de combustível.

É no browser e não numa app da Google Store

Quem estava à espera de experimentar o Apple Maps sem trocar de telemóvel, tem aqui algumas limitações claras. Ainda assim pode ser uma alternativa para quem não se importa de abdicar de certas funcionalidades. No entanto, não se devem surpreender de ver a etiqueta beta ao abrir o Apple Maps no browser do smartphone.

Há quem relate que já teve acesso em testes À versão final, sem a presença do rótulo Beta, quer nos smartphones, quer no desktop. Outros ainda vêm esta marca que indica estar em testes. Isso poderá significar que a Apple está a implementar a mudança de forma gradual.

A Apple prometeu no passado que iria introduzir funcionalidades adicionais ao Apple Maps na web ao longo do tempo e levar o seu serviço de navegação a mais plataformas. Este parece ser o momento em que a empresa coloca acessível a todos estas melhorias e novidades. Resta saber se vai ficar por aqui ou se abrirá mais tarde a outras funcionalidades básicas e imporrtantes no Android.