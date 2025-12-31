Smartphones de gama média podem ter menos RAM para reduzir custos

Epera-se que 2026 seja um ano complicado para a indústria dos smartphones e dos PCs. A escacez da RAM e a sua utilização no contexto da IA irá fazer com que o preço dispare e que em muitos casos não esteja disponível. Para contrariar isso, as marcas encontraram a solução, que certamente irá desagradar a todos. Os smartphones de gama média vão ter ter menos RAM para reduzir custos.

A pressão dos preços nos componentes para smartphones

O mercado tecnológico prepara-se para enfrentar novos desafios já no início de 2026. As previsões apontam para uma subida significativa nos preços das memórias. Esta tendência inflacionária, impulsionada em grande parte pela procura voraz de grandes projetos de Inteligência Artificial e pela expansão de centros de dados, deverá criar uma escassez de componentes essenciais.

Como resultado direto, os fabricantes de dispositivos móveis ver-se-ão forçados a reavaliar as suas estratégias de produção para manter a competitividade. Isso que poderá ter repercussões imediatas nas especificações técnicas e no preço final dos equipamentos que chegam ao mercado.

Será um recuo grande na memória RAM da gama média

Uma das consequências mais preocupantes deste cenário económico é a possível estagnação, ou mesmo um retrocesso, na quantidade de memória disponibilizada nos novos modelos. Relatórios recentes sugerem que, em vez da esperada evolução para capacidades superiores, os smartphones de gama média e alta poderão estandardizar-se nos 8 GB de RAM, contrariando a tendência de crescimento para os 12 GB que se verificava anteriormente.

No segmento mais económico, a situação poderá ser ainda mais limitativa. Tudo aponta para a possibilidade de um regresso aos 4 GB de memória. Esta quantidade de RAM, como se ten visto, é claramente uma capacidade que começa a ser escassa para os padrões atuais de utilização.

Impacto no desempenho dos smartphones e no consumidor

Esta estratégia de contenção de custos por parte das marcas poderá comprometer seriamente a experiência de utilização. Com as aplicações modernas e os sistemas operativos a exigirem cada vez mais recursos, uma redução na RAM disponível traduz-se, inevitavelmente, numa gestão multitarefa menos eficiente e numa maior probabilidade de lentidão no processamento.

Para o consumidor, isto significa que o ciclo de vida dos dispositivos poderá ser encurtado, uma vez que o hardware terá maiores dificuldades em acompanhar as futuras atualizações de software. Assim, a escolha de um smartphone de gama média equilibrado poderá tornar-se uma tarefa mais complexa nos próximos anos.