Novo Hyundai IONIQ 5 oferece 350 km de autonomia em apenas 18 minutos

O novo Hyundai IONIQ 5 chega renovado e recheado de argumentos para reforçar a gama IONIQ de veículos 100% elétricos. A versão atualizada apresenta-se com duas novas baterias de iões de lítio, com 63 kWh e 84 kWh, oferecendo melhor economia, mais eficiência e maior autonomia elétrica, de até 784 km em ciclo urbano WLTP.

Segundo a própria Hyundai, a versão atualizada do IONIQ 5 pretende "manter o elevado nível de competitividade global do modelo, por via de melhorias nas especificações e da introdução de novas tecnologias que elevam a experiência do utilizador".

O novo Hyundai IONIQ 5 apresenta-se com duas novas baterias de iões de lítio, com 63 kWh e 84 kWh, que substituem a anterior versão de 77,4 kWh, oferecendo melhor economia, mais eficiência e maior autonomia elétrica, de até 784 km em ciclo urbano WLTP.

Design exterior otimizado

As melhorias visuais no novo Hyundai IONIQ 5 incluem um novo acabamento em formato V e para-choques dianteiro e traseiro redesenhados, que reforçam a postura ampla e baixa do SUV.

O comprimento total do veículo aumentou 20 mm, passando para 4655 mm, mantendo-se inalteradas as restantes dimensões exteriores: largura de 1890 mm, altura de 1605 mm e distância entre eixos de 3000 mm.

Para uma aparência mais dinâmica e melhor desempenho aerodinâmico, o spoiler traseiro foi prolongado em 50 mm e foram introduzidas novas jantes aerodinâmicas em medidas 19 e 20 polegadas.

Presente no novo Hyundai IONIQ 5 está ainda o Sistema Inteligente de Iluminação Frontal e a inclusão de um novo limpa-para-brisas traseiro.

Habitáculo mais funcional e confortável

O interior foi aprimorado para oferecer maior funcionalidade e comodidade, sem comprometer o espaço tipo "sala de estar".

Na consola central deslizante, a parte superior da "Universal Island" passa a contar com botões físicos que permitem aceder rapidamente a funções como os bancos dianteiros aquecidos e ventilados, o volante aquecido e o assistente de estacionamento.

O carregador wireless para smartphones foi reposicionado para a parte superior da consola, facilitando o acesso e a utilização.

O volante tem, agora, um novo design com luzes interativas tipo pixel, e os comandos do sistema de infoentretenimento e do ar condicionado foram reorganizados para uma utilização mais intuitiva.

A moldura do ecrã de infotainment passa a estar presente em preto e foi posicionada uma porta USB-C (carregamento rápido e carregamento/dados), bem como ligação 12V (180 VW), em posição central.

Nova geração de tecnologia e segurança

O novo Hyundai IONIQ 5 conta com incremento de tecnologias, com destaque para as seguintes novidades:

Carregamento ultrarrápido de até 350 km de autonomia em apenas 18 minutos (arquitetura de 800V);

Sistema Vehicle-to-Load interior e exterior;

Park assist com controlo remoto;

Oferta de Bluelink (10 anos).

Entre as melhorias tecnológicas incluídas no novo Hyundai IONIQ 5, a Hyundai refere o sistema de infotainment de nova geração ccNC (connected car Navigation Cockpit) e suporte de atualizações remotas de software (OTA - Over The Air), que garante que os principais sistemas eletrónicos do veículo estão sempre atualizados.

Além disso, destaque para as seguintes novidades em matéria de segurança e comodidade:

Volante com deteção de mãos (HOD);

Assistente de Manutenção na Faixa 2 (LKA 2);

Assistente Remoto de Estacionamento Inteligente 2 (RSPA 2);

Assistente de Prevenção de Colisões em Estacionamento (PCA-F/S/R) - frontal, lateral e traseiro.

Foram ainda incorporadas funcionalidades "muito procuradas" pelos clientes, como o Sistema Inteligente de Iluminação Frontal (IFS), Digital Key 2 e rebatimento remoto dos bancos da segunda fila.

Conforto, isolamento e estrutura reforçada

O conforto de condução foi melhorado com novos amortecedores que reduzem as vibrações da estrada.

Mais do que isso, a rigidez da barra da estrutura frontal foi aumentada para diminuir vibrações no volante, e foram reforçadas zonas estruturais na traseira e na parte inferior do veículo, melhorando a estabilidade e agilidade.

A rigidez da carroçaria foi reforçada, contribuindo para a redução do ruído de baixa frequência e para o controlo otimizado do ruído do motor. Foi ainda aplicada isolamento acústico adicional na zona do motor traseiro, aumentando o silêncio a bordo.

A segurança estrutural foi reforçada com melhorias na carroçaria, portas dianteiras e traseiras, e colunas B, aumentando a proteção em colisões laterais.

O Hyundai IONIQ 5 está, agora, equipado com oito airbags, incluindo airbags laterais para a segunda fila.

Ecossistema de mobilidade elétrica Hyundai Blue

A solução de mobilidade elétrica Hyundai BLUE e-Mobility está ao dispor de todos e tem como principal missão simplificar o acesso e utilização à rede de carregamento, carregadores, serviços e pagamentos.

Para que a experiência de ter um veículo elétrico seja confortável e descontraída, a BLUE disponibiliza acesso gratuito, através da App Blue e-Mobility, a uma ampla rede de carregamentos, pública e privada, incluindo um total de mais de 3400 postos da rede pública.

Disponibilidade em Portugal

A gama do novo Hyundai IONIQ 5 é composta por quatro versões: Premium, Premium Plus, Vanguard e Vanguard Plus.

Hyundai IONIQ 5 EV 440 km Premium MY25 - a versão de entrada, modelo standard-range, está equipada com a recém introduzida bateria de 63 kWh, potência de 125 kW (170 cv), consumo de 15,6 kWh/100 km e autonomia de até 440 km em ciclo combinado WLTP e de até 613 km em ciclo urbano WLTP;

- a versão de entrada, modelo standard-range, está equipada com a recém introduzida bateria de 63 kWh, potência de 125 kW (170 cv), consumo de 15,6 kWh/100 km e autonomia de até 440 km em ciclo combinado WLTP e de até 613 km em ciclo urbano WLTP; Com a nova bateria long-range de 84 kWh e motor com potência de 168,4 kWh (229 cv), existem três versões: Hyundai IONIQ 5 EV 570 km (Premium Plus ou Vanguard) MY25 - consumo de 16,0 kWh/100 km e autonomia de até 570 km em ciclo combinado WLTP e de até 784 km em ciclo urbano WLTP (com jante de 19 polegadas); Hyundai IONIQ 5 EV 530km Vanguard Plus MY25 - consumo de 17,0 kWh/100 km e autonomia de até 530 km, em ciclo combinado WLTP e de até 709 km em ciclo urbano WLTP (com jante de 20 polegadas).



A renovada gama IONIQ 5 conta com duas novas cores exteriores: Ecotronic Gray Pearl e Ecotronic Gray Matte.

O novo Hyundai IONIQ 5 já está disponível, em Portugal, a partir de 29.990 euros (+IVA).

A gama Hyundai IONIQ 5 conta ainda com o Hyundai IONIQ 5 EV 440 km Premium MY25 a partir de 43.000 euros e com o Hyundai IONIQ 5 EV 570 km Premium Plus MY25, a partir de 49.900 euros.