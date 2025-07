Veja as novas tabelas de IRS até ao final do ano de 2025

Já foram publicadas em Diário da República e no Portal das Finanças as novas tabelas de retenção na fonte de IRS que estarão em vigor até final de 2025. Saiba o que muda.

As novas tabelas de retenção na fonte do IRS para 2025 introduzem duas fases distintas e alterações significativas nas taxas:

Agosto e setembro – Efeito retroativo

Será aplicada uma retenção de IRS reduzida ou nula, para compensar o imposto retido em excesso desde janeiro: Salários até cerca de €1 136 ficarão isentos de IRS , se só existe um titular ou o casal aufere rem/ambos € ≤ € 1 136 (ou € 1 081 para casados com apenas um rendimento separado) Pensões até €1 116 (ou €1 152 para caso similar) também ficam isentas



A título de exemplo, para um salário de 1 500 euros, a retenção desce de €186 para apenas €8 nestes dois meses.

Outubro a dezembro – Retenção ajustada, mas mais baixa

Entram em vigor tabelas “definitivas” com taxas reduzidas em relação ao início do ano, mas sem o “bónus retroativo”:

A retenção será ainda menor do que janeiro–julho, mas superior à de agosto-setembro

As taxas do IRS caíram nos escalões 1 a 8, com impacto permanente no restante de 2025.

No final do mês de agosto, verifique se a sua entidade está já a aplicar as novas tabelas desde agosto (caso contrário, poderão corrigir até dezembro). Confirme a retenção nos recibos de salário/pensão — especialmente em agosto e outubro — para garantir que está correta.

As novas tabelas podem ser consultadas aqui.