Site da Proteção Civil está “fora do ar”! O que se passa?

O site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (Proteção Civil) em Portugal está com problemas, e não é um simples “problema temporário do servidor”. Saiba o que se passa com o site da Proteção Civil.

Site da Proteção Civil: detetadas vulnerabilidades críticas nos sistemas

O site da Proteção Civil, está suspenso temporáriamente por motivos de segurança: o site institucional e o portal público de ocorrências foram retirados do ar porque foram detetadas vulnerabilidades críticas nos sistemas que os suportam.

Estas falhas surgiram após atualizações e não foram totalmente resolvidas com os primeiros “patches”, pelo que as autoridades decidiram suspender o site preventivamente para evitar ataques ou intrusões.

Esta suspensão é externa, ou seja, apenas o portal exposto ao público está offline; os sistemas internos e de funcionamento operacional continuam a funcionar normalmente para as entidades do Estado ligadas por redes seguras.

A ANEPC (Proteção Civil) e a Rede Nacional de Segurança Interna preveem restabelecer o site e o portal de ocorrências na segunda semana de janeiro de 2026, após concluírem integralmente o reforço de segurança técnica dos sistemas.