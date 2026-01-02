Bancos europeus planeiam cortar 200.000 postos de trabalho com a implantação da IA
A automação e a inteligência artificial (IA) estão a redefinir o setor bancário na Europa, prometendo um aumento de eficiência sem precedentes. No entanto, esta transformação tecnológica poderá ter um custo humano significativo, com a previsão de uma reestruturação laboral em larga escala.
Uma reestruturação impulsionada pela IA
De acordo com uma análise recente do Morgan Stanley, divulgada pelo Financial Times, o setor bancário europeu poderá assistir à supressão de mais de 200.000 postos de trabalho até ao final da década.
Este número representa aproximadamente 10% da força de trabalho total de 35 dos principais bancos do continente, um reflexo direto da crescente aposta na IA e do contínuo encerramento de balcões físicos.
As áreas mais afetadas por esta vaga de despedimentos serão, previsivelmente, as operações de back-office, a gestão de risco e a conformidade. Nestes setores, os algoritmos de IA são considerados capazes de analisar grandes volumes de dados de forma mais rápida e precisa do que os seres humanos, executando tarefas que até agora dependiam de equipas extensas.
O relatório do Morgan Stanley destaca que as instituições bancárias antecipam ganhos de eficiência na ordem dos 30% com a implementação destas tecnologias.
A tendência já é global
Esta tendência não se limita ao continente europeu. Nos Estados Unidos, o Goldman Sachs já havia alertado os seus colaboradores para cortes de pessoal e um congelamento das contratações até 2025, como parte de uma iniciativa focada na IA.
Na Europa, alguns bancos já estão a tomar medidas concretas: o banco neerlandês ABN Amro planeia reduzir um quinto do seu pessoal até 2028, enquanto o CEO do Société Générale afirmou que "nada é sagrado" no que toca à reestruturação para aumentar a eficiência.
Apesar do otimismo em torno da eficiência, surgem vozes de cautela dentro da indústria. Um executivo do JPMorgan Chase, em declarações ao Financial Times, alertou para um risco a longo prazo: se os analistas mais jovens não tiverem a oportunidade de aprender os fundamentos do setor, que muitas vezes são adquiridos em tarefas agora automatizadas, isso poderá ter consequências negativas para a indústria no futuro, criando uma lacuna de competências críticas.
É dos livros. Metade do gado humano vai para o desemprego, reforçar o exército industrial de reserva, e o resto fica, mas com salários mais baixos e condições piores. E se reivindicarem ouvem a resposta do costume: vês ali aqueles todos à espera do teu lugar? A seguir metade desses vai para a rua, como prémio de terem trabalhado a dobrar, e assim sucessivamente. Isto é o capitalismo neoliberal, que vocês tanto gabam.
Uma empresa, até um banco, tem de se ajustar para continuar a ser competitivo, caso contrário abrem espaço para a concorrência e vão à falência.. se não se reajustassem iriam todos para o desemprego em vez de pequenas percentagens de trabalhos com tarefas rotineiras.. só um comuna para defender empregos com tarefas rotineiras
É só o começo. Faz 4 meses que fiquei desempregado por motivos de “automação”. Fui descartado como se um “copo descartável” se tratasse, depois de quase 10 anos na empresa. No meu sector, de 50 pessoas só ficaram 3 pessoas.
Faz parte.. no nosso trabalho temos de trabalhar para sermos insubstituiveis, mesmo que nunca o sejamos.
Que seja um banho de sangue! quando atingir muitos e de colarinho branco logo começam a espernear.
Vai lá estudar os colarinhos para não dizeres asneiras
Não é esperar outra coisa. E ainda vai no início.