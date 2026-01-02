PplWare Mobile

Bancos europeus planeiam cortar 200.000 postos de trabalho com a implantação da IA

Autor: Rui Neto

  1. Grunho says:
    2 de Janeiro de 2026 às 16:24

    É dos livros. Metade do gado humano vai para o desemprego, reforçar o exército industrial de reserva, e o resto fica, mas com salários mais baixos e condições piores. E se reivindicarem ouvem a resposta do costume: vês ali aqueles todos à espera do teu lugar? A seguir metade desses vai para a rua, como prémio de terem trabalhado a dobrar, e assim sucessivamente. Isto é o capitalismo neoliberal, que vocês tanto gabam.

    • Zé Fonseca A. says:
      2 de Janeiro de 2026 às 17:57

      Uma empresa, até um banco, tem de se ajustar para continuar a ser competitivo, caso contrário abrem espaço para a concorrência e vão à falência.. se não se reajustassem iriam todos para o desemprego em vez de pequenas percentagens de trabalhos com tarefas rotineiras.. só um comuna para defender empregos com tarefas rotineiras

  2. Pinokill says:
    2 de Janeiro de 2026 às 16:53

    É só o começo. Faz 4 meses que fiquei desempregado por motivos de “automação”. Fui descartado como se um “copo descartável” se tratasse, depois de quase 10 anos na empresa. No meu sector, de 50 pessoas só ficaram 3 pessoas.

  3. Gringo Bandido says:
    2 de Janeiro de 2026 às 17:13

    Que seja um banho de sangue! quando atingir muitos e de colarinho branco logo começam a espernear.

  4. PJA says:
    2 de Janeiro de 2026 às 17:59

    Não é esperar outra coisa. E ainda vai no início.

