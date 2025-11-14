Como a IA vai causar um “caos no mercado de trabalho”: empresa desenhou 4 cenários

Só o futuro mostrará o impacto real da Inteligência Artificial (IA) nos empregos. Contudo, teorias não faltam, sendo algumas delas vocalizadas por entidades ou pessoas muito próximas ao mercado de trabalho. Uma empresa de consultoria identificou quatro cenários possíveis, descrevendo-os como "caos".

Num relatório divulgado esta semana, a consultora Gartner previu que, em vez de provocar o "apocalipse do emprego" que muitos temem, a IA causará um "caos no mercado de trabalho".

A tecnologia, que chegou com uma força descomunal a quase todas as áreas, resultará num efeito dominó que obrigará praticamente todas as empresas a adaptarem-se.

Tal como aconteceu noutras revoluções tecnológicas, a transformação não será uniforme e não afetará todos os empregos da mesma forma.

Por sua vez, com a IA a dar origem a uma diversidade de novos modelos de trabalho, caberá a cada empresa descobrir qual deles se adequa mais à sua realidade.

Segundo previsões da Gartner, citadas pela ZDNET, esta nova vaga de transformações concretizar-se-á plenamente entre 2028 e 2029 e a IA acabará por criar mais empregos do que eliminar.

IA no trabalho num de quatro cenários

Conjeturando aquele que poderá ser o futuro do trabalho com a IA, a Gartner definiu quatro modelos principais, cada um a representar um tipo distinto de interação entre trabalhadores humanos e sistemas de IA.

A IA assume parte das tarefas, permitindo que os trabalhadores humanos se concentrem nas funções que os algoritmos não conseguem desempenhar. O atendimento ao cliente é um exemplo evidente, uma vez que é um setor com grande margem de automatização, mas ainda necessita do toque humano. Empresas em que a IA gere de forma autónoma parte ou a totalidade das operações, substituindo quase totalmente a presença humana. Uma colaboração intensiva, em que muitos profissionais utilizam ferramentas de IA para aumentar a produtividade e acelerar o ritmo de trabalho. Considerado o mais promissor, este cenário prevê que os humanos usem a IA para reinventar os fundamentos das suas áreas de atuação. Um exemplo é o setor da saúde, onde a utilização da IA pode permitir oferecer cuidados médicos altamente personalizados.

Durante o Gartner IT Symposium/Xpo, em Barcelona, a analista Helen Poitevin salientou que, pela rapidez e imprevisibilidade do avanço da IA, nenhuma empresa pode afirmar com certeza como os empregos serão alterados a longo prazo.

Contudo, servem estes cenários potenciais para orientar as organizações, uma vez que os líderes, bem como os trabalhadores, precisam de estar prontos para enfrentar qualquer um deles.