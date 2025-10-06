Revolut vai disponibilizar contas-poupança e acesso ao Multibanco e MB WAY

Com "dois milhões de clientes em Portugal", o banco digital Revolut anunciou, hoje, que vai disponibilizar contas-poupança e acesso aos serviços Multibanco.

O banco já tinha reivindicado, em julho, quando iniciou o funcionamento da sucursal portuguesa, a ambição de chegar ao top três nacional de número de clientes, liderado pela Caixa Geral de Depósitos, seguido pelo Banco Comercial Português e pelo Santander.

Na altura, o Revolut somava 1,8 milhões de clientes particulares, e o Santander revelou, em junho, reunir com 1,91 milhões de clientes.

Com "dois milhões de clientes em Portugal", o que "representa quase 20% de penetração no mercado", o Revolut está a crescer, no nosso país.

Diria que Portugal é um dos mercados com maior penetração e com a melhor adoção no mercado.

Disse Ignacio Zunzunegui, diretor de Crescimento para o Sul da Europa, à agência Lusa, durante um evento em Londres, em setembro, destacando que, apesar de ser um país pequeno, Portugal pode ser "um mercado muito estratégico devido à maturidade da Revolut como banco e como entidade".

De facto, Zunzunegui revelou que dados da empresa sugerem que "70% dos portugueses conhecem a Revolut", um nível de notoriedade "sem precedentes" em vários outros mercados.

Revolut está cada vez mais integrado no contexto financeiro português

Desde julho que o Revolut passou a funcionar como uma sucursal, em Portugal, embora continue a depender do banco matriz, o Revolut Bank UAB, registado na Lituânia, em termos de garantia dos depósitos.

Na altura, conforme informámos, passou a oferecer um IBAN português aos clientes, processo que continua em fase de migração.

Possuir um IBAN português facilita o acesso a serviços como domiciliação de ordenado e débitos diretos (atualmente, há empresas que não permitem estes serviços em contas com IBAN estrangeiro), e permite a integração no sistema de pagamentos português, em particular o Multibanco e MB WAY.

A partir de hoje, os clientes do Revolut, em Portugal, com IBAN português, poderão fazer transferências instantâneas por via do MB WAY, pagar com códigos QR em loja e online, pagar impostos e faturas através de referências Multibanco, e levantar dinheiro em caixas ATM com códigos MB WAY.

Eliminámos o que considero um dos maiores obstáculos para nos tornarmos a conta principal (dos clientes). Já somos a terceira entidade bancária em termos de base de clientes. Agora, estamos realmente bem posicionados para competir diretamente com os bancos tradicionais.

Disse Zunzunegui.

Contas-poupança no Revolut

Outra novidade anunciada é a oferta de contas-poupança de acesso instantâneo e remuneradas diariamente.

Conforme adiantado por Zunzunegui, a conta-poupança instantânea foi "um sucesso total" em Espanha, angariando milhões de depósitos devido à novidade de os juros serem diários e não haver penalizações nos movimentos.

Segundo o Revolut, o acesso aos serviços Multibanco e às contas-poupança será implementado de forma gradual.

Sobre outros serviços a introduzir em Portugal, Zunzunegui disse que a instalação de caixas ATM do Revolut, em 2026, vai depender do resultado do piloto a decorrer em Espanha.

Além disso, o lançamento do crédito à habitação não tem uma data definida, porque o produto continua a ser testado na Lituânia, onde foi lançado de forma limitada este ano.

