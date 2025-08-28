Governo alerta para mensagens fraudulentas sobre notificações judiciais
Há um alerta do Ministério da Justiça relativo a mensagens fraudulentas sobre notificações judiciais. Esteja atento ao que lhe chega via e-mail.
Não aceda a links suspeitos... reporte ao IGFEJ
O Ministério da Justiça alerta todos os cidadãos e intervenientes em processos judiciais, sejam partes, mandatários, testemunhas ou outros, para a circulação de mensagens fraudulentas que simulam notificações judiciais.
Estas mensagens não têm origem nos sistemas oficiais do Ministério da Justiça e devem ser consideradas tentativas de fraude.
O IGFEJ, enquanto entidade responsável pela gestão e segurança dos sistemas de informação da Justiça, identificou de imediato o incidente e emitiu alertas aos utilizadores dos tribunais e à Ordem dos Advogados, reforçando a vigilância sobre este tipo de comunicações.
Solicita-se a todos os destinatários que:
- não acedam a links ou anexos suspeitos;
- verifiquem cuidadosamente o remetente das mensagens;
- reportem de imediato qualquer comunicação suspeita ao IGFEJ ou às autoridades competentes.
A segurança da informação judicial é uma prioridade. A colaboração de todos é essencial para prevenir riscos e proteger os direitos dos cidadãos.
O Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça gere os recursos financeiros, patrimoniais e tecnológicos do Ministério da Justiça.
Para a Pirataria já se mexem e bloqueiam o site por DNS. Aqui não fazem nada.
Nem FEVIP nem MAPINET nem IGAC. Esqueci-me que isto na notícia não é “piratear” ou “copiar”… também não lhes dá dinheiro…
Em Portugal isto é surreal e uma autêntica galhofa. No mínimo já tinham reportado o website em questão e tomado medidas como bloquear IP e contactar as autoridades locais de outros países.
Mas como Portugal é uma galhofa. Deixam isso livre e só informam. Se fosse um website IPTV com futebol já caía o Carmo e a Trinidad e toca a bloquear!
“Este tipo de pirataria” que está no artigo. De nada lhes interessa… é mesmo surreal.