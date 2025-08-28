Governo alerta para mensagens fraudulentas sobre notificações judiciais

Há um alerta do Ministério da Justiça relativo a mensagens fraudulentas sobre notificações judiciais. Esteja atento ao que lhe chega via e-mail.

Não aceda a links suspeitos... reporte ao IGFEJ

O Ministério da Justiça alerta todos os cidadãos e intervenientes em processos judiciais, sejam partes, mandatários, testemunhas ou outros, para a circulação de mensagens fraudulentas que simulam notificações judiciais.

Estas mensagens não têm origem nos sistemas oficiais do Ministério da Justiça e devem ser consideradas tentativas de fraude.

O IGFEJ, enquanto entidade responsável pela gestão e segurança dos sistemas de informação da Justiça, identificou de imediato o incidente e emitiu alertas aos utilizadores dos tribunais e à Ordem dos Advogados, reforçando a vigilância sobre este tipo de comunicações.

Solicita-se a todos os destinatários que:

não acedam a links ou anexos suspeitos;

verifiquem cuidadosamente o remetente das mensagens;

reportem de imediato qualquer comunicação suspeita ao IGFEJ ou às autoridades competentes.

A segurança da informação judicial é uma prioridade. A colaboração de todos é essencial para prevenir riscos e proteger os direitos dos cidadãos.

O Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça gere os recursos financeiros, patrimoniais e tecnológicos do Ministério da Justiça.