Talvez nunca tenha pensado em comprar isto na Amazon, mas a sua carteira vai agradecer

Quando se fala em compras online, é comum associar a Amazon a tecnologia, gadgets ou eletrónica de consumo. No entanto, a plataforma vai muito além disso, tendo criado, ao longo dos anos, um verdadeiro monstro do e-commerce. Desde organização doméstica até bem-estar pessoal, há oportunidades além dos gadgets que podem valer a pena, ajudando a poupar dinheiro.

Uma das grandes vantagens de explorar plataformas como a Amazon é a diversidade. Indo muito além dos gadgets, pode ser uma ferramenta prática para poupar dinheiro no dia a dia.

Com uma variedade de produtos para casa, higiene e cuidados pessoais, é possível encontrar ofertas que permitem fazer stock de itens essenciais, como detergente da máquina de lavar roupa ou líquido da loiça, evitando compras frequentes e aproveitando descontos vantajosos.

De facto, é possível aproveitar as promoções constantes para adquirir produtos em maior quantidade ou em packs promocionais, permitindo poupar significativamente ao longo do mês ou do ano.

Eis alguns exemplos:

Finish Ultimate Plus Infinity Shine Finish Ultimate Plus Infinity Shine, pastilhas para máquina de lavar louça, limpeza e brilho intensivos e proteção de vidro, 73 pastilhas. Ver na Amazon

Air Wick Freshmatic Air Wick Freshmatic - Recargas para ambientador automático em spray, essência para casa com aroma a bebé - Azul, 250 ml (Pacote de 6). Ver na Amazon

Pilhas recarregáveis AA Duracell Duracell pilhas recarregáveis AA (Embalagem de 4), 2500 mAh NiMH, pré-carregadas, com 0% plástico 100% embalagem reciclável [Classe energética B]. Ver na Amazon

Fairy Ultra Original Fairy Ultra Original Líquido Lava-louças 820 ML Fórmula Eficaz Que Deixa Os Pratos Reluzentes, Impressionante Poder Antigordura. Ver na Amazon

GilletteLabs GilletteLabs Pacote de 8 Recargas Para Máquinas de Barbear, Lâminas de Barbear Com 5 Lâminas e Banda Lubrificante, Compatível Com Todas as Máquinas GilletteLabs. Ver na Amazon

Com produtos de limpeza, higiene pessoal ou artigos para casa, na Amazon, é possível planear compras de forma estratégica, aproveitando promoções e garantindo stock suficiente para semanas ou meses, garantindo que nunca faltam os essenciais.

Além desses, encontram-se ainda soluções que otimizam a rotina doméstica, como dispensadores automáticos, organizadores de cozinha e utensílios multifuncionais, que, apesar de não serem consumíveis, ajudam a reduzir desperdícios e a prolongar a durabilidade de outros produtos.