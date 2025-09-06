Cloudflare defende maior ataque DDoS da história com 11,5 Tbps

Numa situação sem precedentes no panorama da cibersegurança, a Cloudflare anunciou ter defendido o maior ataque de negação de serviço distribuído (DDoS) alguma vez registado. A ofensiva atingiu um pico impressionante de 11,5 terabits por segundo (Tbps), estabelecendo um novo e preocupante recorde na história dos crimes cibernéticos.

Cloudflare defende maior ataque DDoS da história

O ataque, do tipo UDP flood, foi projetado para sobrecarregar e paralisar a infraestrutura de rede do alvo através de um volume massivo de tráfego de dados. A título de comparação, um ataque desta magnitude é análogo a uma tentativa de congestionar uma autoestrada com um fluxo de veículos tão intenso que impede qualquer tipo de circulação, tornando o serviço inacessível aos seus utilizadores legítimos.

De acordo com as informações divulgadas pela Cloudflare, os sistemas de defesa da empresa detetaram e neutralizaram a ameaça de forma autónoma e eficaz, impedindo que o ataque causasse danos significativos ou interrupção do serviço para o cliente visado.

A origem do tráfego malicioso foi diversificada, envolvendo uma botnet composta por milhares de dispositivos comprometidos, incluindo servidores e outros equipamentos conectados à internet. Fontes do tráfego incluíram provedores de cloud, embora a responsabilidade não recaia diretamente sobre estas empresas, mas sim sobre os agentes maliciosos que exploraram as suas infraestruturas.

Cenário cada vez mais preocupante na Internet

Este incidente sublinha uma tendência de escalada na volumetria e sofisticação dos ataques DDoS. A própria Cloudflare tem reportado um aumento exponencial neste tipo de ameaças ao longo dos últimos anos. Em declarações sobre a evolução do panorama, a empresa reforça a necessidade de defesas robustas e automatizadas.

Ataques DDoS representam uma ameaça constante a empresas e serviços online em todo o mundo, com os criminosos a utilizarem redes de dispositivos "zombie" para gerar tráfego avassalador. O bloqueio bem-sucedido deste ataque recorde serve como um testemunho da contínua corrida entre as táticas dos atacantes e a evolução das tecnologias de ciberdefesa.

O evento deixa um alerta claro sobre a capacidade crescente dos agentes de ameaças e a criticidade de investir em soluções de segurança avançadas para proteger a infraestrutura digital global.