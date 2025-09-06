Windows 11: função que deveria existir desde sempre chega agora com o PowerToys

A Microsoft está a apostar tudo no Windows 11. Quer que este seja o sistema operativo que todos usam. Este é um cenário possível, mas que tem algumas lacunas, no próprio sistema. Há algumas funcionalidades básicas que ainda se aguardam. Uma delas, a mudança entre o modo escuro e claro surge agora, mas quem o oferece mesmo é o conhecido PowerToys.

Foi há poucos dias que a Microsoft lançou o PowerToys 0.94 com uma série de novas funcionalidades. Além de detalhar as novidades, a Microsoft revelou os seus planos para o próximo lançamento. Com o PowerToys, a Microsoft quer dar ao Windows 11 uma funcionalidade que está ausente há muito tempo. Falamos da troca automática para o modo escuro.

Embora a Microsoft esteja a melhorar no modo escuro do Windows 11, aplicando-o a várias plataformas, o sistema operativo ainda não sabe como alternar os temas automaticamente. Quem quiser ativar o modo escuro ao pôr do sol e desativá-lo ao nascer do sol, terá de optar por aplicações de terceiros. Agora, esta funcionalidade está a chegar, mas graças ao PowerToys.

Na próxima atualização, o PowerToys permitir-lhe-á programar quando o Windows 11 deverá alternar o seu tema. A Microsoft revelou que estão a planear algumas novidades e melhorias interessantes para o próximo mês. Falam numa interface de utilizador do Gestor de Teclado reformulada e um novo utilitário que pode alternar automaticamente entre os modos claro e escuro de acordo com um agendamento.

É estranho que a Microsoft ainda não torne a alternância de temas uma funcionalidade nativa do Windows 11. Talvez acabe por chegar ao sistema operativo após passar algum tempo como parte do PowerToys. Houve uma altura em que a capacidade de alterar a resolução do ecrã era um módulo do PowerToys, na altura do Windows 95.

Espera-se assim que a Microsoft integre esta funcionalidade avançada no Windows 11 ou em qualquer versão que venha depois dele em algum momento no futuro. Além da comutação de temas, o PowerToys 0.95 apresentará uma interface de utilizador do Gestor de Teclado reformulada.

As suas primeiras imagens surgiram em janeiro de 2024, e a Microsoft está finalmente pronta para o lançar ao público. Após testes e da resolução de problemas encontrados, atinge a necessária maturidade para passar a ser usado por todos e de forma normal e permanente.