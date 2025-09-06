Europa impõe multa elevada à Google! Desta vez são 3 mil milhões de euros

A semana que termina não está a ser fácil para a Google. Houve a boa notícia de que pode manter o Chrome e o Android, mas começaram a chegar as multas na Europa. Depois da pesada sanção em França, chega agora uma nova multa da Comissão Europeia no valor de quase 3 mil milhões de euros. Em causa estão as práticas da empresa no mercado da publicidade online.

Bruxelas manteve-se firme e acreditava-se que a Comissão Europeia queria poupar a sensibilidade americana adiando indefinidamente a sua decisão sobre o caso Google e publicidade online. A decisão, que deveria ser divulgada na segunda-feira atrasaram-se alguns dias. O executivo europeu está agora a impor uma multa de 2,95 mil milhões de euros à gigante das pesquisas. Esta é mais uma penalização para a Google, que tem acumulado multas nos últimos anos.

Após uma investigação iniciada em 2021, a Comissão Europeia determinou que a Google privilegiou as suas tecnologias de publicidade em detrimento dos concorrentes. O motor de pesquisa controla toda a cadeia, por isso é tentador favorecer os seus próprios serviços.

Em detalhe, a Google terá dado à sua plataforma de troca de anúncios, AdX, uma vantagem competitiva nos leilões online. As ferramentas de compra de anúncios favoreceram “sistematicamente” o AdX, reduzindo assim o acesso dos concorrentes e reforçando a posição da Google na cadeia de valor da publicidade.

Além da multa, Bruxelas exige o fim das práticas que permitiram à Google ofuscar a concorrência. A empresa terá também de implementar todas as medidas para pôr fim aos conflitos de interesses na cadeia de fornecimento de publicidade online. O grupo tem 60 dias para propor medidas concretas. A Comissão sugeriu que só a alienação de atividades poderia garantir uma solução eficaz, mas quer ouvir primeiro a proposta da Google.

“A Google abusou da sua posição dominante na tecnologia de anúncios, em detrimento das editoras, anunciantes e consumidores. Os mercados digitais devem ser construídos com base na confiança e na justiça”, afirmou a Comissária da Concorrência, Teresa Ribera, cuja decisão é a primeira num caso que envolve um gigante tecnológico.

A Google ainda não está livre das consequências. Além da multa da Comissão, as vítimas poderão intentar ações de indemnização nos tribunais nacionais. A Google respondeu rapidamente à sanção europeia, revelando que a decisão da Comissão Europeia sobre os nossos serviços de tecnologia de anúncios está errada e que vão recorrer. Alegam que Bruxelas está a impor uma multa injustificada e a exigir mudanças que prejudicarão milhares de empresas europeias, dificultando a sua geração de receitas.