Flórida quer eliminar todas as vacinas obrigatórias. Seria o primeiro estado a fazê-lo

No sentido de conceder às pessoas o direito de tomarem as suas próprias decisões, a Flórida poderá ser o primeiro estado norte-americano a eliminar todas as vacinas obrigatórias para crianças e adultos.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, disse que pedirá à Assembleia Legislativa estadual que revogue uma lei que exige que as crianças recebam vacinas contra poliomielite, difteria, sarampo e papeira antes de entrarem na escola.

Caso seja aprovada, a Flórida será o primeiro estado dos Estados Unidos a eliminar todas as vacinas obrigatórias para crianças e adultos, segundo a rede de rádio pública norte-americana NPR.

Outras vacinas, incluindo as contra varicela, hepatite B e infeções estreptocócicas, são obrigatórias pelo departamento de saúde estadual, e não pela Assembleia Legislativa da Flórida.

Contudo, o cirurgião-geral do estado, Joseph Ladapo, disse que o seu departamento emitirá regras, em breve, para eliminar, também, essas exigências.

As pessoas têm o direito de tomar as suas próprias decisões. Se não querem colocar vacinas no vosso corpo, que Deus vos abençoe. E espero que tomem uma decisão informada. É assim que deve ser.

Disse Ladapo, que se juntou ao governador Ron DeSantis para o anúncio, esta semana.

O cirurgião-geral do estado, Joseph Ladapo, é há muito tempo um dos principais críticos das vacinas, especialmente das baseadas no mRNA, desenvolvidas para combater a pandemia da COVID-19.

Na sua perspetiva, aquando do anúncio dos trabalhos para a eliminação das vacinas, na Flórida, "todas elas são erradas e transbordam desdém e escravidão".

Reações apontam que eliminação das vacinas causará problemas

Profissionais de saúde pública e saúde infantil têm, desde o anúncio, condenado a medida.

A especialista em doenças infeciosas da Florida International University, Aileen Marty, por exemplo, disse que isto "causará estragos".

Isto causará problemas no financiamento de vacinas gratuitas para os mais pobres e problemas com vacinas para o resto de nós devido a questões relacionadas com seguros. É claramente contra as evidências empíricas do que é mais seguro para cada criança.

Por sua vez, a presidente da Academia Americana de Pediatria, Susan Kressly, admitiu que estão preocupados "que o anúncio do governador DeSantis coloque as crianças das escolas públicas da Flórida em maior risco de adoecer e tenha efeitos em cascata em toda a sua comunidade".

Esta semana, também, o governador DeSantis anunciou que está a formar uma nova comissão estadual chamada "Make America Healthy Again" (em português, "Tornar a América Saudável Novamente"), inspirada na comissão federal criada pelo secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr.