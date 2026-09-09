Google Chrome começará a lançar atualizações a cada 2 semanas para proteger os utilizadores

O Google Chrome vai passar a receber atualizações a cada 2 semanas para reforçar a segurança dos utilizadores. Esta medida reduz para metade o ciclo anterior e procura combater vulnerabilidades de forma muito mais rápida.

Mais velocidade na entrega de novidades e correções no Chrome

A Google decidiu encurtar o período de lançamento de novas versões do seu popular browser.

A partir da versão 153, disponível para computadores, Android e iOS, o Chrome adota um ciclo quinzenal, abandonando o modelo de quatro semanas em vigor desde 2021.

Com esta alteração, os utilizadores terão acesso a novas funcionalidades, melhorias de interoperabilidade e correções de erros de forma substancialmente mais rápida, o que garantirá uma experiência de navegação mais atualizada.

Inteligência artificial no combate a vulnerabilidades

Esta mudança está diretamente associada às novas ferramentas de segurança da empresa. A equipa do Chrome recorre agora a sistemas automatizados de inteligência artificial (IA), baseados no modelo Gemini, para identificar e corrigir falhas de segurança que antigamente demoravam muito mais tempo a ser detetadas.

Ao reduzir o intervalo entre a descoberta de uma falha e a disponibilização da respetiva correção, a Google consegue mitigar riscos de forma altamente eficaz perante ameaças informáticas em rápida evolução.

Para as organizações que prefiram evitar atualizações tão frequentes, a Google mantém disponível o canal Extended Stable. Esta alternativa garante a receção semanal de correções de segurança críticas, mas adia as grandes atualizações de funcionalidades para um ciclo de dois meses.

Entretanto, o novo ritmo já se faz notar, estando a versão 154 planeada para o final de setembro, encontrando-se atualmente em fase de testes beta.

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