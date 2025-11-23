Zorin OS passa o milhão de downloads e pode agradecer à Microsoft

O Zorin OS pode orgulhar-se do seu sucesso. A distribuição Linux celebrou oficialmente o seu primeiro milhão de downloads em pouco mais de um mês. Este feito deve-se, sem qualquer dúvida, ao recente fim do suporte ao Windows 10. Este número não deve ficar por aqui e vai de certeza crescer.

Zorin OS passa milhão de downloads e está de parabéns

Demorou pouco mais de um mês desde o seu lançamento e desde o fim oficial do suporte para o Windows 10 para que o Zorin OS passasse a marca simbólica do milhão de downloads. A criadora da distribuição Linux baseada no Ubuntu, que aproveitou o dia 14 de outubro de 2025, data do fim do Windows 10, para lançar a nova versão do seu sistema operativo, o Zorin OS 18, acaba de se felicitar oficialmente pelo lançamento.

Embora este sucesso seja tão meteórico quanto inesperado para o Zorin OS, poderá ter um efeito de bola de neve nos próximos meses. O primeiro é que, mesmo que alguns utilizadores do Windows 10 tenham alargado as suas subscrições para continuar a receber atualizações de segurança gratuitas durante mais um ano, terão de considerar uma solução alternativa muito em breve.

Porque a partir de 13 de outubro de 2026, qualquer PC demasiado antigo para fazer a uma migração para o Windows 11, perderá permanentemente as suas atualizações de segurança. Depois dessa data, o PC ainda funcionará, mas ficará completamente vulnerável. O segundo ponto vem da obsessão da Microsoft com a IA no Windows 11, que começa a cansar muitos utilizadores.

Linux pode agradecer à Microsoft e Windows 11

Por isso, este é o momento perfeito para as distribuições Linux, incluindo as mais populares como o Ubuntu e o Linux Mint, reagirem. Devem tentar convencer os desiludidos com o Windows a migrarem para o sistema. O Linux apresenta inúmeras vantagens, muitas vezes ignoradas, que agora devem ser destacadas. Os jogadores concordarão. Hoje, mais de 90% dos jogos Windows podem ser usado no Linux graças à interface Proton.

Em poucos anos, a comunidade de código aberto fez progressos enormes na simplificação da utilização de um sistema operativo. Embora o Linux já tenha sido conhecido por exigir o uso constante de linhas de comando, as coisas mudaram para melhor. É o caso, por exemplo, da instalação do Linux num PC. O processo totalmente automatizado é tão simples, ou até mais simples, do que instalar o Windows 11 num PC.

O mesmo acontece com o aparecimento das lojas de aplicações, onde agora é possível descarregar e instalar aplicações facilmente, com um único clique. Infelizmente, a experiência do utilizador ainda é, por vezes, complicada, principalmente porque algumas aplicações oferecidas na "Loja de Aplicações" do Linux funcionam mal ou não funcionam de todo.