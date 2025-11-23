Xiaomi bate record nos carros elétricos! Já produziu 500 mil viaturas

O mundo dos carros elétricos tem um ritmo acelerado do desenvolvimento automóvel. Há ainda a velocidade com que novas marcas surgem para desafiar gigantes já estabelecidos. Neste mercado dinâmico, a Xiaomi é a empresa que mais desafiou os fabricantes tradicionais. Agora, anunciou que já produziu 500 mil veículos elétricos desde o seu lançamento.

Xiaomi bate record nos elétricos

A gigante tecnológica chinesa, conhecida pelos seus smartphones e dispositivos inteligentes, anunciou oficialmente a produção do seu 500.000º veículo elétrico. Isto não é um feito para uma montadora centenária e de ritmo lento. A Xiaomi alcançou esta enorme marca de produção apenas um ano e sete meses após o seu primeiro carro ter saído da linha de montagem.

Este ritmo incrível torna a empresa uma das fabricantes de automóveis globais mais rápidas a atingir este marco. Embora a Xiaomi tenha entrado oficialmente no mundo automóvel em março de 2021, ganhou um impulso real com o seu primeiro modelo, o carro elétrico SU7, lançado em março de 2024. A empresa também apresentou o modelo YU7 em junho deste ano.

Embora a marca de produção seja impressionante, as entregas são ainda mais cruciais. No primeiro ano de vendas da Xiaomi, em 2024, foram vendidos 135.000 veículos. Avançando até aos dias de hoje, a empresa já entregou um total de 315.376 veículos elétricos entre janeiro e outubro. A empresa entregou 108.796 veículos só no terceiro trimestre, um aumento significativo de 173,43% face ao período homólogo.

Já produziu 500 mil carros

Só no mês passado foram entregues 48.654 unidades, demonstrando que a procura pelos veículos elétricos da Xiaomi continua muito forte. O presidente e CEO da empresa, afirmou que a Xiaomi EV espera ultrapassar a marca das 400.000 unidades entregues até 2025. Isto representa um aumento significativo relativamente ao objetivo anterior de 350.000 unidades.

A entrega do 500.000º veículo produzido está prevista para os próximos dias, comprovando que o fluxo de vendas acompanha o ritmo da linha de produção. Embora a transição da produção de smartphones para a produção de automóveis tenha sido uma aposta arriscada e dispendiosa, o risco começa a dar frutos.

Produzir veículos elétricos de alta qualidade e de elevada procura já não é um exclusivo das marcas automóveis tradicionais. A empresa ultrapassou a marca das 500.000 unidades produzidas e está preparada para entregar mais de 400.000 veículos este ano, um objetivo ambicioso que a coloca no centro da corrida global aos veículos elétricos.